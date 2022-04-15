Trước hết, bạn cần biết rằng bệnh vảy nến không phải là một bệnh dễ lây. Nó không lây cho người khác, nhưng nó lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Vậy hãy cùng tìm hiểu thêm về nó để có cách chăm sóc phù hợp.

Để điều trị bệnh vảy nến , bạn cần duy trì một lối sống lành mạnh và thử các cách khác nhau để làm giảm các triệu chứng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến.

Bệnh vảy nến đề cập đến sự sản xuất và tích tụ quá mức của các tế bào da. Điều này có thể dẫn đến hình thành lớp vảy dày trên khuỷu tay, đầu gối, da đầu và thậm chí bên trong mắt và chúng chuyển sang màu đỏ.

Bệnh vảy nến là một bệnh tự miễn dịch rất phổ biến, và nguyên nhân chính xác của bệnh vảy nến vẫn chưa được biết rõ.

Điều trị bệnh vảy nến phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và loại triệu chứng. Do đó, để điều trị dứt điểm bệnh vảy nến, bạn cần biết cách hỗ trợ điều trị vảy nến và cách thay đổi thói quen để cải thiện triệu chứng này.

Nguyên nhân gây ra bệnh vảy nến?

Các triệu chứng phổ biến của bệnh vảy nến là da ửng đỏ, đóng vảy dày và các vùng ngứa.

Các triệu chứng của bệnh vảy nến khác nhau ở mỗi người. Nguyên nhân của bệnh vảy nến là do hệ thống miễn dịch của cơ thể. Loại bệnh vảy nến phổ biến nhất là bệnh vảy nến thể mảng. Nó được đặc trưng bởi triệu chứng ngứa và đỏ da, sau đó là khô và xuất hiện các nốt đỏ. Đôi khi nó gây ra đau đớn.

Theo báo cáo của Tổ chức Bệnh vảy nến Quốc gia, có tới 3% cơ thể có thể mắc bệnh vảy nến trong trường hợp nhẹ và 10% sẽ diễn biến nặng.

Nguyên nhân chính xác của bệnh vảy nến vẫn chưa được biết, nhưng trong hầu hết các trường hợp là do yếu tố di truyền và khả năng miễn dịch. Ngoài ra, lối sống và một số yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng đến sự bùng phát bệnh vảy nến. Rất khó để loại bỏ nó hoàn toàn, nhưng cần cố gắng làm giảm các triệu chứng để giảm nguy cơ biến chứng.

Nguyên nhân phổ biến của bệnh vảy nến bao gồm:

Bị nhiễm bệnh ở 1 phần nào đó trên cơ thể

Hút thuốc

Liên tục bị căng thẳng

Sống ở nơi không khí khô hanh do thời tiết hoặc do lò sưởi trong nhà.

Uống nhiều rượu

Đang dùng một số loại thuốc (chẳng hạn như lithium hoặc thuốc cao huyết áp)

Thiếu vitamin D

Thừa cân hoặc béo phì

Làm thế nào để giúp điều trị bệnh vảy nến?

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bệnh vảy nến không lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Điều này sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống. Có những cách hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến khi kết hợp với thuốc điều trị vảy nến.

Ăn uống lành mạnh

Ảnh minh họa: InternetThực phẩm chúng ta ăn đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt các triệu chứng của bệnh vảy nến.

Để ngăn ngừa bệnh vảy nến phát triển hoặc các triệu chứng xấu đi, bạn nên ăn các loại thực phẩm lành mạnh. Người mắc bệnh vảy nến phải thay đổi thói quen ăn uống để giảm các triệu chứng.

Vì rượu không tốt cho bệnh vảy nến, nên tốt nhất bạn nên uống càng ít càng tốt hoặc bỏ rượu nếu có thể. Ngoài ra, tránh ăn thực phẩm có chứa gluten, vì thực phẩm có chứa gluten làm cho bệnh vảy nến nặng hơn.

Ăn thực phẩm chứa omega-3, vitamin D và chất chống oxy hóa như cá, rau, trái cây thay vì thực phẩm chứa gluten. Tuy nhiên, mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, vì vậy tốt nhất bạn nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để lên kế hoạch ăn kiêng.

Không hút thuốc

Thuốc lá cũng có hại cho những người bị bệnh vảy nến như rượu. Trên thực tế, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh vảy nến. Nếu bạn là người hút thuốc lá và muốn cải thiện tình trạng da của mình, bạn nên bỏ hoặc ít nhất là giảm bớt.

Bảo vệ da

Chăm sóc da tốt là điều quan trọng để ngăn ngừa bệnh vảy nến. Vì bệnh vảy nến ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nên bạn cần thay đổi lối sống để tránh vảy nến xuất hiện do các tác nhân từ môi trường.

Ánh nắng mặt trời, chất ô nhiễm có thể làm cho các triệu chứng bệnh vảy nến trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ những điều sau:

Bôi kem chống nắng mỗi ngày. Sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ không chứa chất gây dị ứng.

Đối với da nhạy cảm, thoa kem dưỡng ẩm để giữ ẩm cho da.

Uống nhiều nước mỗi ngày.

Sử dụng máy tạo độ ẩm ở những nơi bạn dành phần lớn thời gian trong ngày, chẳng hạn như nhà riêng hoặc văn phòng của bạn. Điều này sẽ giảm thiểu tình trạng khô da.

Không sử dụng các sản phẩm có chứa các thành phần hóa học mạnh như nước hoa.

Không tắm bằng nước nóng.

Giảm căng thẳng

Các triệu chứng bệnh vảy nến trở nên tồi tệ hơn khi bạn bị căng thẳng. Và đồng thời, nếu bệnh vảy nến của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc không thuyên giảm, bạn sẽ càng bị căng thẳng. Căng thẳng không bao giờ là tốt cho các triệu chứng bệnh vảy nến, vì vậy nó cần phải tìm các biện pháp để giải tỏa căng thẳng như:

Dành thời gian trò chuyện với gia đình và bạn bè.

Ăn thức ăn lành mạnh và tập thể dục.

Thực hiện các bài tập có tác dụng thư giãn, bao gồm các bài tập thở, chẳng hạn như yoga hoặc thiền.

Có một giấc ngủ sâu

Bạn nên ngủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi ngày mà không bị tỉnh lại giữa chừng. Ngủ đủ giấc là điều quan trọng để ngăn ngừa bệnh vảy nến.

Một giấc ngủ ngon sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng và giúp duy trì cân nặng hợp lý. Miễn dịch, căng thẳng và cân nặng là những yếu tố có ảnh hưởng đến bệnh vảy nến.

Và hãy nhớ rằng, các triệu chứng bệnh vảy nến có thể gây rối loạn giấc ngủ. Cố gắng ngủ ngon bằng cách mặc quần áo rộng rãi, thoải mái vào ban đêm. Tạo không khí thoải mái cho phòng ngủ và tránh sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động. Việc sử dụng các sản phẩm điện tử là một yếu tố gây cản trở giấc ngủ.

Thực hiện theo các mẹo trong bài viết này để giúp cải thiện các triệu chứng bệnh vảy nến của bạn. Ngoài ra, hãy thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng bệnh và nhận lời khuyên từ bác sĩ.

(Theo Steptohealth)