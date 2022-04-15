5 biện pháp tự nhiên để điều trị chứng khó tiêu

Nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu nhẹ, bạn không cần phải đến bệnh viện để điều trị. Có một số biện pháp tự nhiên có thể giúp kiểm soát mức độ pH trong dạ dày của bạn và giảm khó chịu nhanh chóng. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 5 biện pháp thay thế thú vị, vì vậy hãy nhớ thử nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu.

1. Trà bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính của lá bạc hà đã được ông bà ta sử dụng để làm giảm các vấn đề tiêu hóa hoặc các vấn đề liên quan đến hội chứng ruột kích thích. Gần đây nó cũng được công nhận trong nghiên cứu tại Đại học Nam Alabama.