Ăn chuối xong đừng vội bỏ vỏ, vì bạn sẽ bất ngờ trước công dụng làm đẹp da từ vỏ chuối đấy!

Các nghiên cứu cho thấy, vỏ chuối có một số thành phần rất tốt cho làm đẹp như phenolics, đây là hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh. Ngoài ra, vỏ chuối cũng có một số hợp chất hoạt tính sinh học, chống viêm hiệu quả, chẳng hạn như carotenoid và polyphenol. Từ đó sinh ra một số phương pháp chăm sóc da từ vỏ chuối mà ít chị em phụ nữ biết được. Tùy từng loại da các chị em hãy lưu lại công thức phù hợp cho mình dưới đây.

Đặc tính kháng khuẩn của vỏ chuối giúp chống lại vi khuẩn gây mụn trứng cá. Trộn cùng với nghệ có tính sát trùng và mật ong có tính dưỡng ẩm. Kết hợp 3 nguyên liệu tạo thành phương pháp trị mụn trứng cá, làm đẹp da hoàn hảo.

10gr vỏ chuối xay nhuyễn

2gr bột nghệ

2,5ml mật ong

Cách thực hiện:

Cho vỏ chuối đã xay ra bát, thêm mật ong và bột nghệ sau đó trộn đều để tạo thành hỗn hợp sệt mịn.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Đắp hỗn hợp lên vùng da bị mụn, thư giãn khoảng 15 phút để dưỡng chất thấm vào da.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Nên thực hiện 2 lần / tuần. Và để đạt hiệu quả trị mụn cao nhất nên áp dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Da mụn đầu đen

Sử dụng vỏ chuối là cách trị mụn đầu đen được khá nhiều người áp dụng. Trong vỏ chuối có nhiều hàm lượng vitamin B6, B12, kali, magie, chất chống oxy hóa vì thế mà có thể trị mụn, làm đẹp da… . Kết hợp cùng baking soda và nước cốt chanh là 2 thành phần kháng khuẩn tuyệt vời, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

Chuẩn bị:

15gr vỏ chuối xay nhuyễn.

Một nhúm baking soda

2,5ml nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Trộn tất cả nguyên liệu vào cùng nhau

Thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn đầu đen và giữ nguyên trong 15 phút.

Sau đó lau sạch bằng khăn ướt, cuối cùng rửa sạch với nước.

Da sẹo mụn

Nếu chẳng may trên da xuất hiện các vết sẹo mụn. Để giảm sưng, mờ sẹo bạn có thể thực hiện theo cách vô cùng đơn giản sau:

Cách 1: dùng vỏ chuối chà lên vùng da bị sẹo, để trong 1 tiếng hoặc qua đêm.

Cách 2: lấy một chiếc muỗng cạo phần trắng bên trong của vỏ chuối và nghiền mịn. Đắp lên vùng da bị mụn, sẹo và massage nhẹ nhàng theo đường xoắn ốc. Lưu lại trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Da có vết thâm

Khi bạn bước qua độ tuổi 30, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện, các vết thâm cũng khó mất đi hơn. Để khắc phục tình trạng này hãy sử dụng vỏ chuối theo cách dưới đây.

Chuẩn bị:

15gr vỏ chuối xay nhuyễn

8gr bột cà chua

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu với nhau

Thoa đều hỗn hợp lên da.

Đắp mặt nạ trong khoảng 20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Cải thiện nếp nhăn

Loại mặt nạ này cung cấp nhiều vitamin E và C chống lại quá trình oxy hóa, cho da trắng mịn.

Chuẩn bị:

10gr vỏ chuối xay nhuyễn

1 lòng đỏ trứng gà

Cách thực hiện:

Đánh đều hỗn hợp trứng và vỏ chuối với nhau

Đắp lên vùng da mặt, cổ.

Thư giãn trong 15 phút để da được thấm đều dưỡng chất

Rửa sạch lại với nước và lau khô.

Cải thiện màu da

Chuối là loại trái cây rất giàu các chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Việc thoa chất chống oxy hóa lên da có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, giúp làn da sáng hơn.

Chuẩn bị:

Vỏ chuối đã xay nhuyễn

8gr bột yến mạch

8gr đường

15ml sữa tươi

Cách thực hiện: