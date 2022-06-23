Tự tin đón hè khi thuộc nằm lòng các mẹo skincare giúp da săn chắc, rạng ngời

Hè đến, khí hậu ẩm nóng sẽ khiến các nàng gặp nhiều vấn đề về da, chuẩn bị các kiến thức Skincare cho mùa hè là điều cần thiết để bạn có làn da săn chắc và rạng ngời.

Đặc điểm của mùa hè là nhiệt độ cao, trong ánh nắng chứa lượng tia UV cực kỳ lớn. Đây là 2 yếu tố hàng đầu gây nên những vấn đề về da như cháy nắng, sạm da, nám da, da mất nước, da đổ nhiều dầu. Chưa kể vào mùa hè, bạn còn thường xuyên ngồi trong môi trường máy lạnh khiến da dễ bị khô và mất nước. Chính vì thế mà nhiều bạn gặp phải tình trạng da bóng nhẫy mà các bạn thường ví là “như chảo dầu”, lộ rõ khuyết điểm lỗ chân lông to. Nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây mụn trứng cá, mụn ẩn hình thành. 1. Bôi kem chống nắng Trong số những tác nhân gây hại cho da không thể không kể đến ánh nắng mặt trời với rất nhiều tia UV (tia tử ngoại). Chính vì vậy, sử dụng kem chống nắng là bước không thể thiếu cho da vào buổi sáng trước khi ra đường hay thậm chí là ở trong nhà. Thông thường nếu không trang điểm thì kem chống nắng sẽ là bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da ban ngày.

Tuy nhiên, song song với đó bạn cũng đồng thời phải biết cách sử dụng kem chống nắng sao cho an toàn, bởi việc dùng sai cách không chỉ làm mất đi hiệu quả của sản phẩm mà còn có nguy cơ khiến làn da gặp phải những vấn đề bất thường. 2. Serum kiểm soát bã nhờn Serum có khả năng chăm sóc da chuyên sâu và toàn diện hơn các sản phẩm khác. Đặc biệt, đây là sản phẩm sử dụng hiệu quả đối với mọi lứa tuổi. Tuy serum được phân riêng biệt và có những tác dụng cụ thể như chống lão hóa, tăng sinh collagen, tái tạo da và cung cấp vitamin cho da,... .

Vì thế mà thị trường serum trở nên đa dạng để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp. Mỗi loại serum sẽ thiên và chuyên đặc trị vấn đề da nào đó. Khi đó, serum sẽ chứa nhiều hoạt chất để tập trung cho vấn đề da bạn đang gặp phải. Bạn cũng có thể thay đổi serum theo mùa và theo nhu cầu của da. Vì mỗi mùa trong năm da phải đối mặt với những vấn đề khác nhau. 3. Dưỡng ẩm Nền tảng cơ bản của da vốn là nước, vì thế việc bổ sung kem dưỡng ẩm được xem là một bước không thể thiếu trong chu trình skincare- chăm sóc da hằng ngày, lựa chọn đúng kem dưỡng ẩm sẽ giúp da mịn màng, rạng rỡ hơn từ đó góp phần chống lão hóa về lâu dài. Đừng quên thoa kem dưỡng ẩm cả vùng da cổ, vì đây là vùng cũng dễ bị lão hóa và cần được chăm sóc kĩ càng đấy. 4. Rửa mặt đúng cách Làm sạch da mặt là cách để bảo vệ làn da của nàng khỏi những tác nhân như bụi bẩn, chất nhờn còn đọng lại ở lỗ chân lông. Đặc biệt vào mùa hè, da càng dễ gặp các vấn đề về mụn, với cách làm sạch da mặt đúng, bạn sẽ sớm “bye bye” nguy cơ mẩn đỏ hay mụn trứng cá. Các bước làm sạch da đúng cách: Bước 1: Chọn sản phẩm phù hợp với loại da mặt Bước 2: Tẩy trang để làm sạch da mặt hiệu quả Bước 3: Dùng sữa rửa mặt là cách làm sạch da mặt Bước 4: Tẩy tế bào chết. Lưu ý chỉ nên thực hiện 2-3 lần/ tuần. Bước 5: Cân bằng độ ẩm cho da mặt Hy vọng rằng với những chia sẻ trên các nàng luôn có một làn da khỏe mạnh. Chúc các nàng thành công!

7 công thức mặt nạ dưỡng da cho mùa hè “đánh bay” thâm mụn, sạm đen Bạn e ngại một số mỹ phẩm sẽ làm hại da? Bạn không rõ mặt nạ nào phù hợp với da mình? Thế thì các công thức mặt nạ đến từ thiên nhiên dưới đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-tin-don-he-khi-thuoc-nam-long-cac-meo-skincare-giup-da-san-chac-rang-ngoi-478263.html