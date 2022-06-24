Phạm Hương chia sẻ loạt khoảnh khắc con trai hào hứng đội nón lá khi về thăm quê ngoại

Nàng hậu hiện tại đang có mặt ở Hải Phòng, cô vô cùng hào hứng khi có thể đưa các con về quê. Mới đây trên trang cá nhân Phạm Hương đã vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc con trai đầu lòng đội nón lá.

Sau 4 năm có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ tại Mỹ, mới đây, Phạm Hương đã cùng với con trai của mình về Việt Nam. Nhiều khán giả đã vô cùng trông ngóng màn tái xuất của người đẹp. Tuy nhiên, theo nàng hậu, chuyến về thăm Việt Nam lần này của gia đình cô là để các con có cơ hội về thăm quê hương. Đây cũng là dịp để Phạm Hương đưa các cháu thắp hương cho ông ngoại trong ngày giỗ ông.

Phạm Hương từng là hoa hậu nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Việc cô về nước đã thu hút không ít sự chú ý của khán giả, đứng trước sự mong ngóng từ phía công chúng cô tâm sự: "Trong suốt những ngày qua, Phạm Hương đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện giải trí , lời mời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như các nhãn hàng mời hợp tác. Đó là vinh dự lớn của Phạm Hương nhất là khi mình không còn hoạt động trong showbiz Việt.

Ngoài loạt khoảnh khắc của nhóc tỳ, cô còn khéo léo thêm dòng chú thích: "Quê hương ơi mãi là muôn thủơ. Dấu yêu từng mảnh đất vườn rau. Tuy đi xa vẫn nhớ dạt dào. Chiếc xuồng cũ,dòng sông thương nhớ…!

Tuy nhiên, có những chương trình Phạm Hương không thể tham gia bởi vì phải dành thời gian cho những hoạt động dành cho gia đình đã sắp xếp từ trước. Chính vì thế, Phạm Hương xin phép được dành thời gian cho gia đình trong khoảng thời gian ít ỏi này để hoàn thành mục tiêu về Việt Nam của mình trước đó đã đề ra. Trong tương lai, Phạm Hương hi vọng sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho các sự kiện, để đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khoẻ, bình an!".

Phạm Hương tươi tắn bên những người bạn, người em sau khi trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Cô chia sẻ: "Chuyến về thăm Việt Nam lần này của gia đình Phạm Hương là để các cháu có cơ hội về thăm quê hương. Cũng là dịp để Phạm Hương đưa các cháu thắp hương cho ông ngoại trong ngày giỗ ông. Đồng thời, Phạm Hương cũng có vài dự án cá nhân quan trọng cần làm trong những ngày ở Việt Nam. Trong đó có những dự án mà trong tương lai Phạm Hương sẽ thực hiện tại đây".

Trước đó, đại diện của Phạm Hương thông báo người đẹp dự kiến ở Việt Nam trong 1 tháng. Nhiều đồn đoán cho rằng, nàng hậu cũng nhân chuyến về nước lần này để tham gia vài chương trình truyền hình và ngồi ghế giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Không những vậy, một số thông tin còn cho rằng, cô về nước để chuẩn bị lễ cưới với ông xã doanh nhân sau thời gian bên nhau.

Theo chia sẻ mới nhất từ nàng hậu, thông tin cô xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vẫn còn bỏ ngỏ. Liên hệ với ban tổ chức, người đại diện cho biết, thời điểm này họ không thể đưa ra bất kỳ thông tin gì.

Tháng 9.2018, Phạm Hương rời Việt Nam để sang Mỹ sinh sống. Đến tháng 12.2019, nàng hậu chính thức xác nhận đã hạ sinh con đầu lòng có tên là Maximus. Vào đúng sinh nhật 30 tuổi, Phạm Hương khoe thêm hình ảnh về cậu con trai thứ 2 tên Apollo. Tại Mỹ, Phạm Hương thường khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn, vui vẻ bên ông xã bí mật.