Hoa hậu Phạm Hương 'hội ngộ' cùng hai học trò 'đình đám', nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình khen ngợi hết lời?

Hậu trường 18/06/2022 20:31

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc bản thân Linh Rin và Khánh Ngân sau 4 năm xa cách khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc bản thân gặp gỡ Linh Rin và Khánh Ngân sau 4 năm xa cách kèm dòng trạng thái: "Chị em lâu ngày hội ngộ nên hơi hớn tí". Được biết, cả 2 người đẹp đều là học trò của Phạm Hương tại The Face Vietnam và The Look mùa đầu tiên.

Hoa hậu Phạm Hương 'hội ngộ' cùng hai học trò 'đình đám', nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 1
Phạm Hương hội ngộ cùng 2 'học trò' cũ - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh "đọ sắc" hiếm hoi của dàn mỹ nhân làm dân tình không khỏi thích thú. Trong ảnh, Phạm Hương diện trên người bộ váy maxi màu đỏ đen bồng bềnh đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Có thể thấy, ở tuổi 31, nàng hậu vẫn luôn rạng rỡ, thậm chí còn có phấn đằm thắm, dịu dàng. Trong khi đó, cả Linh Rin và Khánh Ngân cũng nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình khả ái, ưa nhìn chắng kém huấn luyện viên của mình là bao.

Hoa hậu Phạm Hương 'hội ngộ' cùng hai học trò 'đình đám', nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 2
Phạm Hương và Linh Rin - Ảnh: FBNV

Phạm Hương sinh năm 1991, được biết đến rộng rãi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Chân dài Hải Phòng sở hữu nét đẹp sắc sảo, cuốn hút. Thời gian qua, Phạm Hương gây chú ý khi bất ngờ về nước sau gần 4 năm định cư tại Mỹ. Trước đó, cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2018, đặt tên Maximus. Tháng 7/2021, người đẹp chào đón quý tử thứ 2, đặt tên Apollo.

Hoa hậu Phạm Hương 'hội ngộ' cùng hai học trò 'đình đám', nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 3
Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày 21/6 và 25/6 tới đây sẽ diễn ra đêm bán kết và chung kết Miss Universe Vietnam 2022, fan sắc đẹp đang háo hức chờ đợi Phạm Hương sẽ sải bước đầy tự tin, rạng ngời trước hàng ngàn khán giả - những người đã mong chờ cô quay trở về. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Phạm Hương Linh Rin Hoa hậu Khánh Ngân

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