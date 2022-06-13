Hoa hậu Phạm Hương trở lại Việt Nam sau 4 năm ở Mỹ

Sau thời gian dài sống ở Mỹ, Phạm Hương đã trở về Việt Nam cùng với hai quý tử của mình.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương bất ngờ thông báo sẽ sang Mỹ làm người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Suốt 4 năm qua, ở nơi xứ người, nàng hậu có cuộc sống vui vẻ, an yên cùng với gia đình nhỏ của mình. Gần đây, cô liên tục úp mở chuyện sẽ về Việt Nam khiến anh cũng tò mò và háo hức.

Chuyến bay của Phạm Hương đáp xuống Việt Nam vào rạng sáng hôm nay (ngày 13/6) - Ảnh: Instagram nhân vật

Sáng nay, ngày 13/6, thông qua trang Instagram cá nhân của mình, Phạm Hương đã chia sẻ những khoảnh khắc cô và 2 quý tử checkin trên máy bay. Đại diện của cô cũng thông báo, 3 mẹ con đã an toàn đáp chuyến bay về Việt Nam vào rạng sáng hôm nay.

Khi được hỏi về lý do trở về Việt Nam lần này, Phạm Hương tiết lộ: "Mục đích trở về là thăm gia đình cũng như tham gia một số hoạt động trong thời gian tới". Nhiều netizen đồn đoán rằng nàng hậu sẽ tham dự vào Bán kết và Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vào ngày 21 và 25/6 sắp tới với tư cách là khách mời.

Phạm Hương và hai quý tử của mình - Ảnh: Instagram nhân vật

Trước đó, vào tháng 9/2018, Phạm Hương tuyên bố sẽ sang Mỹ sinh sống. Sau đó, vào tháng 12/2019, cô hạ sinh con trai đầu lòng và đặt tên bé là Maximus. Sinh nhật năm 30 tuổi, Phạm Hương tiếp tục "đánh úp" công chúng bằng bức ảnh cậu con trai thứ 2 Apollo.

Phạm Hương tuyên bố sẽ sang Mỹ sinh sống khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuy chưa từng công khai dung mạo hanh danh tính của ông xã bí mật tại Mỹ, nhưng qua những hình ảnh mà nàng hậu thường đăng tải lên trang cá nhân của mình, có thể dễ dàng thấy cô có một cuộc hôn nhân viên mãn và vô cùng hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-pham-huong-tro-lai-viet-nam-sau-4-nam-o-my-476137.html