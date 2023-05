Chồng đại gia chuyển nhượng nhiều tài sản cho con riêng, An Dĩ Hiên trắng tay, 'vỡ mộng giàu sang'?

Tờ Sinchew đưa tin, doanh nhân Trần Vinh Luyện - chồng của An Dĩ Hiên - vừa qua đã chuyển nhượng 20% cổ phần của công ty Macau Legend Development Ltd (Đại Tấn) trị giá 7 tỷ NDT cho con gái riêng 13 tuổi của anh và người vợ cũ. Trong khi đó, An Dĩ Hiên và hai con chỉ được chồng chuyển cho khối tài sản vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng.

Ông xã An Dĩ Hiên được cho là đã chuyển nhượng phần lớn tài sản cho con riêng thay vì cho cô và hai con - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức đã tạo nên ồn ào trong dư luận, nhiều người chê cười An Dĩ Hiên đã "vỡ mộng giàu sang" vì chồng của cô đứng trước bờ vực "tù tội" thay vì để cô giữ tiền thì lại gửi cho con riêng của mình. Một netizen bình luận rằng: "Có vẻ như anh ta sợ rằng vợ mình có thể đi tìm hạnh phúc mới, sau khi bản thân vào tù".