Chồng đại gia chuyển nhượng nhiều tài sản cho con riêng, An Dĩ Hiên trắng tay, 'vỡ mộng giàu sang'?

Sao quốc tế 05/06/2022 12:10

Chồng đại gia của An Dĩ Hiên được cho là đã chuyển nhượng phần lớn tài sản cho con riêng của anh và người vợ trước.

Tờ Sinchew đưa tin, doanh nhân Trần Vinh Luyện - chồng của An Dĩ Hiên - vừa qua đã chuyển nhượng 20% cổ phần của công ty Macau Legend Development Ltd (Đại Tấn) trị giá 7 tỷ NDT cho con gái riêng 13 tuổi của anh và người vợ cũ. Trong khi đó, An Dĩ Hiên và hai con chỉ được chồng chuyển cho khối tài sản vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng.

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Ông xã An Dĩ Hiên được cho là đã chuyển nhượng phần lớn tài sản cho con riêng thay vì cho cô và hai con - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức đã tạo nên ồn ào trong dư luận, nhiều người chê cười An Dĩ Hiên đã "vỡ mộng giàu sang" vì chồng của cô đứng trước bờ vực "tù tội" thay vì để cô giữ tiền thì lại gửi cho con riêng của mình. Một netizen bình luận rằng: "Có vẻ như anh ta sợ rằng vợ mình có thể đi tìm hạnh phúc mới, sau khi bản thân vào tù".

Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra thương xót cho An Dĩ Hiên khi cô không gặp may mắn trong chuyện tình cả. Trước khi kết hôn, cô từng trải qua 2 mối tình với thiếu gia Uông Tiểu Phi và tài tử Lee Seung Hyun nhưng cả hai mối quan hệ đều không đi tới đâu. Tưởng rằng sau khi cô làm vợ Trần Vinh Luyện thì sẽ được sống cả đời trong giàu sang thì lại có một cái kết không mấy hạnh phúc.

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An Dĩ Hiên đang tìm cách cá nhân hóa những món quà cô được ông xã tặng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thực chất Trần Vinh Luyện không hề bạc đãi An Dĩ Hiên mà thậm chí còn từng tặng cô nhiều tài sản giá trị thời điểm mà anh vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thời điểm kết hôn, An Dĩ Hiên được ông xã tặng cho biệt thự trị giá vài trăm triệu NDT, nhẫn kim cương 10 carat... Vào ngày sinh nhật cô, chồng còn gửi tặng vòng cổ đắt tiền trị giá 13,7 triệu NDT, đồng hồ kim cương Rolex 860.000 NDT... Vào tháng 10/2020, khi Dĩ Hiên hạ sinh con gái, Vinh Luyện tặng riêng con một viên kim cương hình trái tim 10,22 carat.

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An Dĩ Hiên được ông xã tặng cho nhiều tài sản giá trị sau khi kết hôn và sinh con - Ảnh: Internet

Được biết, để nhận được cái gật đầu từ An Dĩ Hiên, Trần Vinh Luyện đã bỏ ra gần 2 năm theo đuổi và ở bên cạnh cô từ New York tới Paris, Đại lục rồi về Đài Loan. Sau khi nữ diễn viên chấp thuận và đồng ý kết hôn với nam doanh nhân, cô được chồng cưng chiều và yêu thương hết mực.

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Doanh nhân Trần Vinh Luyện bị tạm gia để phục vụ điều tra vào tháng 1 vừa qua - Ảnh: Internet

Trước đó, theo tin tức trên trang Sina, vào ngày 29/1/2022, cảnh sát Macau đã giam giữ Trần Vinh Luyện với lý do CEO của tập đoàn Đức Tấn bị nghi là một nhân vật quan trọng trong đường dây đánh bạc của ông trùm Châu Trác Hoa. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng ông xã An Dĩ Hiên có thể sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm.

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