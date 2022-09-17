Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Sao quốc tế 17/09/2022 07:46

Bộ phim Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính đã chính thức lên sóng, cứ ngỡ gây bạo nhưng lại tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Thỉnh Quân là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, tiên hiệp, trong đó Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Lục Viêm, còn Lý Thấm hóa thân vào nhân vật Vu Đăng Đăng. 

Bên cạnh cốt truyện hay, Thỉnh Quân còn được đánh giá cao bởi 2 diễn viên có ngoại hình tương xứng cũng như diễn xuất tốt. Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bạo lớn khi lên sóng. 

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh 1
Thỉnh Quân với sự tham gia đóng chính của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã chính thức công chiếu khiến dân tình không khỏi hào hứng và thích thú

Sau nhiều lần đồn đoán về lịch lên sóng, bộ phim giả tưởng Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đã chính thức ra mắt khán giả vào tối ngày 15/9.

Vốn dự án này đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ trước, nên không quá bất ngờ khi Thỉnh Quân có thể phá nhiệt độ 6000 trên nền tảng iQIYI chỉ trong 1 tiếng rưỡi kể từ lúc phát sóng. Ngoài ra, cũng theo thống kê của Maoyan (Trung Quốc), tác phẩm mới của Nhậm Gia Luân còn đạt mức độ phổ biến hơn 8000 theo thời gian thực. 

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh 2
Thỉnh Quân gây bất ngờ khi phá nhiệt 6000 trên nền tảng iQlYl

Dù có thành tích khá tốt, nhưng Thỉnh Quân lại nhận về không ít ý kiến trái chiều. Trong khi, một bộ phận cư dân mạng nhận xét kịch bản phim nhanh, tình tiết hợp lý và dễ xem, diễn xuất, đài từ của Lý Thấm và đặc biệt là Nhậm Gia Luân đã có sự tiến bộ vượt bậc hơn trước, thì ngược lại, nhiều khán giả vẫn tỏ ra không hài lòng. 

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh 3

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh 4
Thỉnh Quân liên tục nhận những ý kiến trái chiều kể từ khi phim chính thức lên sóng 

Họ phàn nàn rằng đài từ của mỹ nam họ Nhậm quá trống rỗng, đọc thoại mà chẳng khác gì học thuộc lòng, còn Lý Thấm có phấn hơi gồng. Không chỉ vậy, một vài ý kiến cũng cho hay nội dung phim bị nhạt, chưa đúng như netizen mong đợi. 

Tuy nhiên, hiện Thỉnh Quân mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên, tình tiết quan trọng trong phim vẫn chưa được hé mở hết nên việc nhiều khán giả khó tính chê phim nhạt hoàn toàn có thể hiểu được. 

Dù đạt thành tích không tưởng ngay khi vừa lên sóng nhưng Thỉnh Quân vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh 5

Đề tài mới mẻ, cùng với sự kết hợp thể loại đa dạng từ dân quốc, tiên hiệp cho tới giả tưởng, đã giúp Thỉnh Quân trở nên khác biệt so với các tác phẩm chiếu cùng thời điểm. Hy vọng, đoàn làm phim sẽ biết tận dụng cơ hội này để đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn về sau. 

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Từ khóa:   Thỉnh Quân Nhậm Gia Luân và Lý Thấm Sao hoa ngữ Cbiz phim hay Hoa ngữ

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