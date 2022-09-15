Cnet đồng loạt "quay xe" trước tạo hình thuần khiết, trẻ trung của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Tạo hình bạch y mới đây của Dương Mịch nhận nhiều lời khen vì quá xinh đẹp và trẻ trung so với tạo hình trước đây.
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Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương Mịch và Cung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật.
Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu đỏ có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.
Nếu tạo hình trước đó là một màu đỏ quyền uy, thì mới đây, Dương Mịch bất ngờ lộ diện với tạo hình bạch y trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.
Trang phục cổ trang thiết kế khác lạ cùng lối trang điểm đậm dường như đã phát huy được hiệu quả khi giúp cho Dương Mịch toát lên vẻ xinh đẹp, kiềm diễm. Nhìn những hình ảnh này, không ít khán giả từng chê Dương Mịch đã quá thời phải "quay xe" khen trẻ trung, khí chất.
Trước đó, hiều khán giả còn nghi ngờ về việc Dương Mịch sẽ không phù hợp khi ghép đôi với Cung Tuấn nay đã phải có suy nghĩ khác bởi với những tạo hình được tiết lộ gần đây, cả hai chắc hẳn sẽ tạo thành một cặp đôi màn ảnh được yêu thích khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lên sóng.