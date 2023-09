Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận. Vai nữ chính do Âu Dương Na Na đảm nhận. Dự án được khán giá vô cùng chờ đón, mọi thông tin có liên quan đều được người hâm mộ theo dõi liên tục.

Từ Chính Khê - Âu Dương Na Na hợp tác trong Vĩnh An Mộng

Tuy nhiên, mới đây, khán giả tỏ ra thất vọng trước hành động thiếu chuyên nghiệp của đoàn phim Vĩnh An mộng. Cụ thể, hôm tổ chức lễ khai máy và công bố dàn diễn viên chính gồm Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê, có một họa sĩ đã lên tiếng tố cáo nhà sản xuất ăn cắp hình ảnh của cô để sử dụng làm poster mà không xin phép.