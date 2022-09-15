Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn

Sao quốc tế 15/09/2022 11:41

Đoàn phim Vĩnh An Mộng bị tố đạo nhái khiến khán giả tỏ ra thất vọng vì thiếu chuyên nghiệp.

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận. Vai nữ chính do Âu Dương Na Na đảm nhận. Dự án được khán giá vô cùng chờ đón, mọi thông tin có liên quan đều được người hâm mộ theo dõi liên tục. 

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 1
Từ Chính Khê - Âu Dương Na Na hợp tác trong Vĩnh An Mộng 

Tuy nhiên, mới đây, khán giả tỏ ra thất vọng trước hành động thiếu chuyên nghiệp của đoàn phim Vĩnh An mộng. Cụ thể, hôm tổ chức lễ khai máy và công bố dàn diễn viên chính gồm Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê, có một họa sĩ đã lên tiếng tố cáo nhà sản xuất ăn cắp hình ảnh của cô để sử dụng làm poster mà không xin phép.

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 2

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 3
Đoàn phim bị tố đạo nhái hình ảnh nhân vật nữ của một họa sĩ để làm poster

Hình ảnh nhân vật nữ chính trong poster được cho là cắt ghép từ ảnh gốc và thay đổi một số chi tiết, tuy nhiên, gương mặt của nhân vật vẫn giữ nguyên. Nhiều khán giả bức xúc khi một đội ngũ làm phim với nhiều nhân viên, được đầu tư kinh phí lớn lại ăn cắp chất xám của tác giả ít tiếng tăm trên mạng, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của phim cũng như rất dễ liên lụy đến dàn diễn viên. Sau khi bị tố cáo, đoàn phim Vĩnh An mộng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ liên hệ với tác giả để trả phí bản quyền.

Tình trạng bị tố đạo nhái diễn ra khá thường xuyên trong giới giải trí Hoa ngữ. Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Hoàng Hiên đóng chính ngay từ những tập đầu đã bị khán giả tố sử dụng thiết kế quạt tròn dùng trong hôn lễ của cô dâu mà không xin phép. Đoàn phim sau đó xin lỗi, mua lại bản quyền.

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 4

Ai là hung thủ với sự tham gia của các diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện, có phần hậu kỳ thiếu chỉn chu. Trước khi phát sóng, dự án bị tố đạo nhái poster của phim Legal High (Luật sư bất bại) do Nhật Bản sản xuất. Đoàn phim phải xin lỗi và xóa poster.

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 5

Tác phẩm Gia đình Tiểu Mẫn của Châu Tấn, Huỳnh Lỗi dù phá đảo rating trên sóng truyền hình, vẫn bị khán giả chỉ trích vì vướng nghi vấn "sao chép" phần giới thiệu của Only Murders In The Building. Sau khi bị tố đạo nhái, nhà sản xuất chưa có động thái xử lý. 

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 6

Bên cạnh đó, việc đoàn phim lựa chọn Âu Dương Na Na thể hiện vai nữ chính cũng gây tranh cãi. Âu Dương Na Na có ngoại hình nổi bật, phù hợp với nhân vật đệ nhất mỹ nhân thành Trường An - Thẩm Chân, theo nguyên tác. Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị đánh giá kém, những tác phẩm trước đều thất bại do cách thể hiện khoa trương của người đẹp 10X. 

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 7
Âu Dương Na Na gây tranh cãi "diễn xuất tệ" khi đảm nhận vai nữ chính

Âu Dương Na Na, sinh năm 2000 là con của diễn viên Âu Dương Long và nữ minh tinh Phó Quyên. Sinh ra trong một ra đình quyền thế, Na Na bén duyên với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Sau đó, Na Na chuyển hướng sang diễn xuất và có vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với tác phẩm Chuyện tình Bắc Kinh. Bộ phim thu về doanh thu khủng 400 triệu NDT, cái tên Âu Dương Na Na bắt đầu gây tiếng vang trong làng điện ảnh Trung Quốc. 

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 8Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 9

Dù mới 21 tuổi, Âu Dương Na Na sở hữu gia tài khổng lồ và mức cát xê cao ngang tầm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn như Chando, Converse,… và là một trong những khách mời được săn đón nhiều nhất trong các chương trình thực tế.

Phim của Âu Dương Na Na gây thất vọng vì thiếu tính chuyên nghiệp dù được đầu tư kinh phí lớn - Ảnh 10

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