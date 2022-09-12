2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95

Sao quốc tế 12/09/2022 20:03

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được nhận xét không đủ sức đọ lại dàn hoa 90 nhất là những mỹ nhân đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung mâm cùng dàn hoa 95.

Ở thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của Cbiz. Không chỉ bằng tuổi, 2 nàng mỹ nhân này còn sở hữu ngoại hình đẹp và nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng.

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của Cbiz ở thời điểm hiện tại

Cùng sinh năm 1994 vậy nên Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc được xem là “đôi bạn cùng tiến” trong Cbiz. Không chỉ được đem lên bàn cân so sánh, 2 nàng tiểu hoa nàng cũng thường xuyên được xếp chung mâm với nhau. Gần đây, trên mạng xuất hiện một chủ đề cho rằng Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc sẽ buộc chặt cùng dàn tiểu hoa 95. 

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 2
Cả hai mỹ nhân bất ngờ bị xêp chung mâm với dàn hoa 95

Ngoài so sánh nhan sắc, mới đây trên mạng còn xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đang cạnh tranh một tài nguyên phim ảnh. Có vẻ đây là một dự án được đầu tư lớn nên 2 nàng tiểu Hoa 94 này không ai chịu nhường ai.

Tuy nhiên, khi nói về mảng lưu lượng về phim ảnh cả 2 cũng không quá nổi bật. Theo đó, Cúc Tịnh Y có Vân Tịch Truyện có nhiệt, Bạch Lộc cũng có Châu Sinh Như Cố nổi tiếng. Điều này khiến địa vị của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc hiện tại khá lửng lơ. Dù sinh năm 1994, thế nhưng cả 2 lại không đủ sức đọ lại dàn hoa 90 nhất là những mỹ nhân đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba.

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 32 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 4

Vì vậy, so về đường dài thì Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc buộc chặt với dàn tiểu hoa 95 sẽ dễ dàng chiếm được vị thế cao hơn. So với dàn tiểu hoa 95 như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, 2 nàng mỹ nhân 94 đều không hề kém cạnh về cả tác phẩm lẫn lưu lượng. Tuy nhiên, với sự thắng thế của Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết vừa lên sóng, không ít người lo ngại Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc sẽ bị lép vế.

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 5

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân là những cái tên đang gây sốt dân tình trong những ngày qua

Ngoài ra, có cư dân mạng cho rằng, so với Cúc Tịnh Y thì Bạch Lộc có phần yếu thế hơn. Cúc Tịnh Y có nhan sắc thoát vòng, lượng fan đông đảo nên dù diễn xuất kém vẫn được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, Bạch Lộc lại bị nhận xét có phần “dừ” hơn bạn đồng lứa. Thêm vào đó, diễn xuất của cô nàng không bằng Tống Tổ Nhi, quốc dân độ kém xa Quan Hiểu Đồng và tư bản cũng không mạnh bằng Triệu Lộ Tư.

2 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 72 mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bất ngờ bị nhận xét không đủ sức đọ lại những đỉnh lưu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ có thể xếp chung với dàn tiểu hoa 95 - Ảnh 8

Tuy nhiên, hiện tại nàng “gà cưng” Vu Chính đang có 2 dự án cổ trang rất tiềm năng là Trường Nguyệt Tẫn Minh đóng cùng La Vân Hi và Ninh An Như Mộng hợp tác cùng Trương Lăng Hách. Nếu 2 bộ phim này gặt hái thành tích tốt như Châu Sinh Như Cố, địa vị của Bạch Lộc trong giới sẽ được tăng thêm rất nhiều.

Có thể nói, việc sắp xếp vị trí của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc cũng khó giống như địa vị của Lưu Diệc Phi vậy.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Bạch Lộc mỹ nhân hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

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