“Phú sát hoàng hậu” thanh tao, khí chất ngút ngàn bất ngờ bị chê vì gầy như que tăm

Đặc biệt sau vai diễn Phú Sát hoàng hậu trong Diên Hi Công Lược, Tần Lam đến nay chưa có tác phẩm xuất sắc hơn. Sau thành công vai diễn Phú Sát Hoàng hậu của Diên hy công lược, Tần Lam được nhiều người yêu mến, truyền thông quan tâm cũng như nhãn hạng “chọn mặt gửi vàng”. Bên cạnh sự nổi tiếng, Tần Lam còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc hoàn hảo, làn da trắng mịn màng không tì vết.

Nữ diễn viên tiết lộ cô dành khoảng ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày trong phòng gym. “Những nữ diễn viên chỉ có một cách hữu hiệu để chuyển hóa thức ăn thành không khí, đó là không ngừng tập luyện”, cô chia sẻ.



Tần Lam chú trọng việc tập luyện để chuyển hóa thức ăn thành không khí

Tần Lam chú trọng vào các bài tập phần ngực, vai và mông. Cô có huấn luyện viên kèm riêng để đảm bảo các động tác được chuẩn và hiệu quả. Nhờ nỗ lực, nữ diễn viên vì thế sở hữu thân hình thon thả, săn chắc. Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược tiết lộ mình sở hữu số đo vòng eo 58 cm – con số ao ước với nhiều cô gái trẻ.

Được nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc, nhưng gần đây chính nhan sắc của Tần Lam lại là đề tài được thảo luận sôi nổi trên khắp diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. Theo đó, mới đây một số cư dân mạng đã đăng một số bức ảnh của hậu trường của Tần Lam trong một bộ phim truyền hình mới trên mạng xã hội.

Với loạt ảnh chưa được chỉnh sửa cũng như được chụp bằng cam thường mới thấy được sắc vóc thật của Tần Lam ra sao. Chính điều này đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng của đất nước tỉ dân.



Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng chú ý

Có thể thấy từ hành trình quay được đăng tải mà ngày hôm đó Tần Lam và một nhóm diễn viên đang quay bộ phim mới ở trung tâm thương mại, Tần Lam mặc bộ trang phục trông giống tổng tài, đi dép lê. Tuy nhiên, với thiết kế của chiếc quần đùi đã để lộ đôi chân trắng nõn của nữ diễn viên Diên hy công lược.

Nhưng, với đôi chân ốm tong ốm teo chỉ bằng với cổ tay của nữ trợ lý bên cạnh đã khiến nhiều người hâm mộ vỡ oà.

Bên cạnh sắc vóc, một số người chứng kiến quá trình quay phim của Tần Lam đều dành lời khen ngợi về phong cách làm việc của nữ diễn viên. Theo đó, họ tiết lộ Tần Lam rất điềm đạm, nhanh nhẹn và rất chuyên nghiệp trong cách làm việc. Những lúc nghỉ giải lao để chuyển cảnh quay, Tần Lam luôn nghiên cứu trước phân đoạn tiếp theo, cùng diễn viên thảo luận. Không những vậy, Tần Lam còn rất vui vẻ, thân thiết hoà đồng với mọi người.

Sau khi loạt ảnh hậu trường của Tần Lam được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong phần bình luận, bày tỏ sự ghen tị của chủ nhân bài viết vì tình cờ gặp được Tần Lam bên ngoài đời, họ còn hào phóng khen ngợi đôi chân siêu gầy và ngoại hình vượt trội của Tần Lam. Có lẽ sau khi bộ phim mới quay xong, sự kỳ vọng của khán giả sẽ tăng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen ngợi còn có một số ý kiến cho rằng đôi chân của nữ diễn viên Diên hy công lược quá ốm, thân hình cũng khá mỏng manh. Vì thế, họ cũng khuyên nữ diễn viên không nên nhịn ăn và giảm cân tiếp.

Tần Lam từng tiết lộ bí quyết gìn giữ nhan sắc của mình với công chúng. Theo đó, nữ diễn viên cho hay, chi phí chăm sóc da mỗi năm của cô lên tới 6 con số. Ước tính số tiền cô bỏ ra mỗi năm để làm đẹp từ 100.000 NDT cho tới 900.000 NDT (từ 350 triệu đồng cho tới hơn 3 tỷ đồng).

Chính vì vẻ ngoài quá trẻ so với tuổi nên Tần Lam từng dính tin đồn dao kéo thẩm mỹ. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết từng tiến hành nâng cơ mặt để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Với cô, làm đẹp là điều cần thiết và đáng trân trọng của người phụ nữ, đặc biệt khi họ bước qua tuổi trung niên.

Nữ diễn viên chi mạnh tay cho việc làm đẹp và nâng cấp bản thân

Nữ diễn viên 42 tuổi cũng nói thêm rằng, người phụ nữ biết yêu bản thân và chịu khó chăm chút cho vẻ ngoài, giữ tâm hồn tươi trẻ, vui vẻ sẽ luôn có thần thái cuốn hút, hoạt bát và tươi tắn.

Có thông tin cho rằng gần đây Tần Lan đang bận quay phim truyền hình mới. Cô sẽ hợp tác với Vông Dương trong một bộ phim mới về đô thị hiện đại Cô ấy chẳng qua không muốn thua. Tần Lan đóng vai một phụ nữ công sở trong vở kịch mới, đối mặt với những rắc rối và mâu thuẫn mà cô ấy gặp phải. Không lâu sau khi bộ phim mới khởi quay, một số cư dân mạng đã đăng tải cảnh tình cờ gặp gỡ với đoàn làm phim, khi đó Tần Lam mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn, đôi chân đũa lệch đặc biệt bắt mắt.