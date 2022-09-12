Cúc Tịnh Y chiều fan với nhiều lần thay đổi hình tượng "thiên biến vạn hóa"

“Mỹ nhân 4000 năm có một” - Cúc Tịnh Y được mệnh danh là nữ thần nhan sắc của làng giải trí hoa ngữ. Khởi điểm là một ca sĩ, hiện tại Cúc Tịnh Y thành công trong lĩnh vực phim ảnh, phù hợp với thể loại cổ trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên thường xuyên gây tranh cãi về tạo hình. Song cô hiện tại đã có những thay đổi rõ rệt.
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Cúc Tịnh Y được biết đến là nữ diễn viên xinh đẹp của showbiz Hoa ngữ. Dù không thuộc dàn sao hạng A nhưng cô vẫn luôn nằm trong top những tiểu hoa đán có độ nóng trong Cbiz đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp như tiên tử.
Hầu hết các vai diễn của Cúc Tịnh Y đều bị chê một màu không có bất kỳ thay đổi cách trang điểm dù ở tình huống nào đi chăng nữa. Từng được khen vì diễn xuất có tiến bộ nhất là lúc khóc nhưng đó cũng chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi còn lại, lỗi diễn xuất giả trân của Cúc Tịnh Y khiến khán giả không thể ‘cảm” được.
Suốt 8 năm trong Cbiz, cô luôn trung thành xuất hiện trong hình ảnh “em gái ngọt ngào” với làn da trắng, mái tóc dài đen mượt kèm nhan sắc cực đỉnh. Sau nhiều năm đóng khung hình ảnh, từ một cô gái mộc mạc, trong trẻo, Cúc Tịnh Y đã có phần chuyển mình một cách mạnh mẽ, đột phá hơn.
Cúc Tịnh Y cũng có những lần chuyển hóa hình tượng gây bất ngờ. Có thể thấy rằng cô nàng đã thay đổi kiểu make up nhẹ nhàng đặc trưng thành kiểu trang điểm cầu kỳ, đậm nét. Điểm nhấn là đôi mắt được kẻ sắc sảo, môi tô son đỏ gợi cảm. Trông cô nàng trở nên sang chảnh và quyến rũ hơn rất nhiều.
Không chỉ dừng lại ở lối trang điểm khác lạ, mỹ nhân Cbiz còn gây bất ngờ trong lần tạm biệt tóc đen đặc trưng. Người hâm mộ ngạc nhiên khi cô nàng xuất hiện với màu tóc sáng rực cá tính. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y như được “F5” và nhận nhiều lời khen ngợi. Fan cho rằng cô nàng trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn trước đây.
Có thể thấy rằng quyết định thay đổi bản thân của Cúc Tịnh Y là rất đúng đắn. Cô nàng đã tạo được nhiều tiếng vang hơn cho tên tuổi của mình trong diện mạo này. Đồng thời mỹ nhân Cbiz cũng chứng tỏ được năng lực đa tài, biến hóa đa dạng của cô.