Cúc Tịnh Y chiều fan với nhiều lần thay đổi hình tượng "thiên biến vạn hóa"

Cúc Tịnh Y được biết đến là nữ diễn viên xinh đẹp của showbiz Hoa ngữ. Dù không thuộc dàn sao hạng A nhưng cô vẫn luôn nằm trong top những tiểu hoa đán có độ nóng trong Cbiz đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp như tiên tử.

Hầu hết các vai diễn của Cúc Tịnh Y đều bị chê một màu không có bất kỳ thay đổi cách trang điểm dù ở tình huống nào đi chăng nữa. Từng được khen vì diễn xuất có tiến bộ nhất là lúc khóc nhưng đó cũng chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi còn lại, lỗi diễn xuất giả trân của Cúc Tịnh Y khiến khán giả không thể ‘cảm” được.

Cô nàng đươc cho là "mỹ nhâ 400 năm có một" vì vẻ ngoài thu hút. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Suốt 8 năm trong Cbiz, cô luôn trung thành xuất hiện trong hình ảnh “em gái ngọt ngào” với làn da trắng, mái tóc dài đen mượt kèm nhan sắc cực đỉnh. Sau nhiều năm đóng khung hình ảnh, từ một cô gái mộc mạc, trong trẻo, Cúc Tịnh Y đã có phần chuyển mình một cách mạnh mẽ, đột phá hơn.

Cúc Tịnh Y từng "đóng đinh" với phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cô nàng được khán giả yêu mến với hình ảnh "em gái ngọt ngào". (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Khán giả quen với hình tượng cô nàng trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc đen. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Hình ảnh ngọt ngào quen thuộc của Cúc Tịnh Y. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cúc Tịnh Y cũng có những lần chuyển hóa hình tượng gây bất ngờ. Có thể thấy rằng cô nàng đã thay đổi kiểu make up nhẹ nhàng đặc trưng thành kiểu trang điểm cầu kỳ, đậm nét. Điểm nhấn là đôi mắt được kẻ sắc sảo, môi tô son đỏ gợi cảm. Trông cô nàng trở nên sang chảnh và quyến rũ hơn rất nhiều.

Cúc Tịnh Y gây bất ngờ với lối make up đậm nét, sắc sảo. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Phong cách mới của Cúc Tịnh Y mang đậm nét cá tính, phá cách. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cúc Tịnh Y được đánh giá cao khi thay đổi phong cách. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cô nàng biến hóa với phong cách ma mị. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cúc Tịnh Y gây nhiều sự chú ý hơn khi thay đổi lối trang điểm. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Mỹ nhân Hoa ngữ vô cùng quyến rũ với những phong cách mới. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Không chỉ dừng lại ở lối trang điểm khác lạ, mỹ nhân Cbiz còn gây bất ngờ trong lần tạm biệt tóc đen đặc trưng. Người hâm mộ ngạc nhiên khi cô nàng xuất hiện với màu tóc sáng rực cá tính. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y như được “F5” và nhận nhiều lời khen ngợi. Fan cho rằng cô nàng trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn trước đây.

(Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Cúc Tịnh Y gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc nhuộm vàng ấn tượng. (Ảnh: Facebook Cúc Tịnh Y - Vietnam Fanpage)

Có thể thấy rằng quyết định thay đổi bản thân của Cúc Tịnh Y là rất đúng đắn. Cô nàng đã tạo được nhiều tiếng vang hơn cho tên tuổi của mình trong diện mạo này. Đồng thời mỹ nhân Cbiz cũng chứng tỏ được năng lực đa tài, biến hóa đa dạng của cô.