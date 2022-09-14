Xuất thân của bạn gái Dương Dương khiến dân tình bất ngờ vì không phải người cùng ngành, cũng chẳng phải bạch phú mỹ

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Dương là gương mặt nổi bật được nhiều nhãn hàng để mắt tới. Nhờ vậy, anh sở hữu cuộc sống giàu có, dư dả. Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên điển trai cũng vướng không ít tin đồn tình cảm. Anh nhiều lần bị đồn hẹn hò với các mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Dương Dương nổi tiếng là một trong những "nam thần" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sở hữu gương mặt điển trai và từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hồng Lâu Mộng, Thiếu nữ toàn phong, Tân thiếu niên tứ đại danh bổ, Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa...

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, không khó hiểu khi Dương Dương vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân nổi tiếng. Danh sách "người tình tin đồn" của anh có thể kể đến như Lý Thấm, Trịnh Sảng, Tống Thiến (Victoria Song), Trương Thiên Ái, “bạch phú mỹ” Kiều Hân...

Liên tục bị đồn hẹn hò với các mỹ nhân đính đám, tuy nhiên, mới đây trên Weibo có blogger tiết lộ chuyện tình cảm của Dương Dương. Theo đó, nguồn tin cho biết Dương Dương từng quen bạn gái ngoài ngành, có xuất thân bình thường, không phải bạch phú mỹ như lời đồn của netizen.

Cụ thể, cách đây không lâu, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip Dương Dương ngồi ăn cạnh một tiểu thư vừa đẹp vừa khí chất của nhà tài phiệt. Những cử chỉ của Dương Dương và tiểu thư nhà hào môn kể trên được khán giả soi đi soi lại kỹ càng.

Trong đó, có người nhận thấy tương tác của cặp đôi rất bình thường đúng kiểu giao tiếp xã giao, còn người thì nhận thấy vẻ mặt của Dương Dương trông rất hạnh phúc như kiểu đang hẹn hò. Nhiều nghi vấn về chuyện yêu đương giữa Dương Dương và thiên kim tiểu thư kể trên đã được đặt ra nhưng chưa ai lên tiếng xác nhận về tin đồn này.

Giữa lúc tin đồn về xuất thân bạn gái của Dương Dương đang xôn xao, trên Weibo vừa xuất hiện bài đăng của blogger có nội dung như ngầm khẳng định nam diễn viên không hề hẹn hò với tiểu thư con nhà giàu. Theo đó, người này cho biết Dương Dương có chuyện yêu đương vô cùng trong sáng và bình dị. Anh từng quen bạn gái có xuất thân bình thường, không phải người cùng ngành, cũng chẳng phải tiểu thư nhà quyền quý hay bạch phú mỹ như một số tin đồn xấu được lan truyền trước đây.

Chuyện tình yêu của nam diễn viên vô cùng trong sáng và bình dị

Bài đăng của blogger dù chưa được kiểm chứng nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong đó, ngoài việc bày tỏ sự ngạc nhiên và tò mò trước xuất thân của bạn gái Dương Dương, khán giả còn hi vọng nam diễn viên sẽ gặp được người tốt, miễn anh hạnh phúc thì fan đều một mực ủng hộ.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư từng được "đẩy thuyền" nhiệt tình sau thành công của Thả Thí Thiên Hạ.

Tuy nhiên, một số fan couple của Dương Dương, từng "đẩy thuyền" nam diễn viên với các bạn diễn có chemistry ấn tượng với anh trước đây như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy khá buồn. Vì trong thâm tâm của họ luôn muốn OTP mình "ship" sẽ thành đôi.