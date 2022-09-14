Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là "bình hoa di động", Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái

Sao quốc tế 14/09/2022 07:30

Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong và Lộc Hàm từng là 4 cái lên sở hữu lượng fan đông đảo nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Trung Quốc vào giai đoạn 2015-2016, được khán giả bình chọn là Tứ đại lưu lượng thế hệ đầu tiên.

Đến nay, con đường của 4 chàng trai năm nào đã có người chuyển mình thành công, người vẫn hạnh phúc bên bạn gái, còn 2 người khác thì vướng vòng lao lý.

Ngô Diệc Phàm

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 1

Ngô Diệc Phàm là một trong những người mở ra danh hiệu "tứ đại lưu lượng". Thời điểm anh rời EXO và trở về Trung Quốc, fandom đã cực kỳ lớn mạnh.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 2

Ngô Diệc Phàm từng có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí. Anh được đại hoa Lý Tịnh Lôi nâng đỡ, lên trang nhất của nhiều tạp chí nổi tiếng, mảng thời trangâm nhạc đều đạt thành tích tốt.

Tuy nhiên, sự nghiệp sáng rực rỡ của Ngô Diệc Phàm bất ngờ sụp đổ. Lùm xùm cưỡng bức trẻ vị thành niên khiến anh lao đao.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 3

Hiện, đỉnh lưu một thời phải ngồi ăn cơm tù và đền hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa biết Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với mức án như thế nào?

Lý Dịch Phong

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 4

Lý Dịch Phong từng là nam diễn viên mờ nhạt trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm đóng cùng Dương Mịch, sự nghiệp của anh thăng tiến rõ rệt.

Tên tuổi của Lý Dịch Phong phổ biến rộng rãi, số lượng fan tăng lên ngày càng nhiều. Vì thế, anh nhanh chóng bước vào vị trí đỉnh lưu Hoa ngữ.

Những năm gần đây, Lý Dịch Phong vẫn chăm chỉ đóng phim. Nhưng sự thất bại của Kính Song Thành khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn sở hữu lượng fan đông đảo.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 5

Hiện tại, Lý Dịch Phong đang có ý định chuyển hình. Anh sẽ hạn chế tham gia phim cổ trang ngôn tình, phim tổng tài thần tượng. Thay vào đó, nam diễn viên đã tính đi đường dài khi ưu tiên các bộ phim chính kịch.

Thể loại chính kịch có thể không giúp gia tăng lượng fan nhưng tính ổn định cao hơn. Ngoài ra, anh cũng có cơ hội tranh giải khi tham gia các tác phẩm thuộc dạng này.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 6

Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Dịch Phong trong phim chính kịch chưa được đánh giá cao. Vì thế, nam diễn viên cần phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa.

Lộc Hàm

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 7

Từng là thành viên nổi nhất nhì EXO trước khi quay trở về Trung Quốc, dễ hiểu khi anh chàng là cái tên nổi bật nhất trong Tứ đại lưu lượng, sớm thu về lượng fan hùng hậu. Dù việc rẽ hướng sang diễn xuất không mấy thành công, nhưng về mảng âm nhạc, Lộc Hàm nhanh chóng tạo được tiếng vang cùng rất nhiều thành tích.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 8

Sự nghiệp đang trên đà đi lên, anh chàng bất ngờ công khai chuyện tình với bạn gái kém 7 tuổi, là nữ diễn viên Quan Hiểu Đông vào tháng 10/2017. Thông tin ngay lập tức trở thành “quả bom” trên mạng xã hội Trung Quốc, người hâm mộ Lộc Hàm không ngừng chỉ trích bạn gái anh chỉ “dựa hơi để nổi tiếng”. Rất nhiều người sợ rằng chuyện tình yêu công khai sẽ khiến sự nghiệp Lộc Hàm tụt dốc.

Khoảng thời gian sau đó, quả thật sự nghiệp của Lộc Hàm khá đình trệ, anh không còn xuất hiện nhiều trước công chúng như trước đây. Độ nổi tiếng tụt giảm đến mức công chúng đã ngỡ rằng anh chàng sẽ sớm bị “hất cẳng” khỏi bộ tứ lưu lượng năm nào.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 9

Nhưng đến nay, Lộc Hàm chứng minh cho công chúng thấy bản lĩnh của một người đàn ông. Anh vẫn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí, ghi điểm vì tính cách thoải mái, hài hước khi tham gia gameshow. Dù không thể hiện tương tác, nhưng tình cảm của anh và bạn gái Quan Hiểu Đồng đến nay vẫn cực kỳ hạnh phúc, thậm chí nhận được rất nhiều hảo cảm của công chúng vì dám đứng ra công khai, trở thành cặp đôi hiếm của C-biz khiến công chúng tin vào tình yêu.

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Dương Dương

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 10

Dù không quá nổi đình đám vì đặt trọng tâm ở mảng phim truyền hình ngay khi ra mắt, nhưng nhan sắc vượt trội vẫn giúp Dương Dương thu về lượng fan đông đảo. Các tác phẩm của anh chàng thời kỳ Tứ đại lưu lượng như Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên… đều có lượng người xem đáng nể.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Dương Dương sau đó lại “dậm chân tại chỗ” do liên tục nhận các kịch bản ngôn tình quen thuộc, khiến công chúng mệt mỏi với diễn xuất “một màu” chẳng chút ấn tượng của nam diễn viên. Nhiều ý kiến từng nhận xét rằng Dương Dương khó lòng giữ vững độ nổi tiếng nếu sự nghiệp mãi không có gì đột phá.

Tứ đại lưu lượng năm ấy của Cbiz: Dương Dương vẫn là 'bình hoa di động', Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm ‘bay màu’ vì scandal tình ái - Ảnh 11

Nhưng đến nay, nam diễn viên vẫn giữ được độ nổi tiếng và lượng fan trung thành đông đảo nhờ hình tượng ngoan hiền, đời tư trong sạch. Anh chàng cũng đang dần chuyển mình sang phái thực lực, cố gắng nâng cao kỹ năng diễn xuất bằng việc nhận các vai diễn đa dạng, không còn bị đóng khuôn hình tượng như trước.

Dương Dương cũng dính “vận đào hoa” khi liên tiếp bị đồn hẹn hò với bạn diễn, đặc biệt là 2 nàng tiểu hoa Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư. Nhưng anh chàng vẫn phủ nhận và cho thấy sẽ tập trung cho sự nghiệp.

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