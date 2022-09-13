Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz

Sao quốc tế 13/09/2022 09:35

Bắt gặp Dương Mịch và Lưu Thi Thi đeo "vòng đôi", fan hâm mộ của hai nhà "sướng rơn". Tình bạn trong giới giải trí Hoa ngữ cũng rất ngọt ngào và đẹp đẽ.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi trở thành bạn thân của nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Trung Quốc Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vào năm 2009, và thậm chí còn đi nghỉ cùng nhau.

Khi sự nghiệp và trách nhiệm gia đình ngày càng lớn, các nữ diễn viên ít gặp nhau hơn và ngày càng xa cách. Khoảng cách của họ trở nên rõ ràng khi Lưu Thi Thi không được mời làm phù dâu trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vào năm 2014. Tiệc cưới của cô chỉ có một người nổi tiếng, đó là Đường Yên. Tuy nhiên, sau này họ đã trở lại thân thiết khiến dân mạng ghen tỵ.

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz - Ảnh 1

Vừa qua, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Thi Thi tại một sân bay trong nước. Điều thú vị là một số fan hâm mộ đã tinh ý phát hiện vòng tay của bà xã Ngô Kỳ Long trùng hợp giống như của Dương Mịch từng đeo khi tham một chương trình trước đó. Nhất thời, "vòng đôi" của cặp minh tinh sáng giá hàng đầu Cbiz trở thành tâm điểm gây chú ý đặc biệt, phần lớn người hâm mộ đều cảm thán và thích thú cho rằng ship "Couple Thi Mịch" còn hấp dẫn hơn nhiều so với các couple khác.

Nhất thời "làm sốt" dư luận, hashtag liên quan đến cả hai cũng xuất hiện trên top hot search đầu bảng giải trí Weibo. Từ trước đến nay, mối quan hệ bạn bè giữa Lưu Thi Thi và Dương Mịch rất được công chúng quan tâm không chỉ riêng hội fan trong nước. Cơ duyên tạo nên tình bạn thân thiết giữa hai nữ diễn viên là từ khi tham gia đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 (仙剑奇侠传3), có nghĩa là họ đã là bạn bè gần 13 năm.  

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz - Ảnh 2

Hai cô gái trẻ xinh đẹp ngay lần đầu gặp gỡ đã phát hiện nhiều điểm chung, tình cảm bạn bè nhanh chóng lớn dần qua từng ngày làm việc chung và hiển nhiên Thi Mịch trở thành cặp chị em vô cùng thân thiết. 

Sau khi thời gian hợp tác kết thúc, dường như tình bạn giữa họ vẫn không chút thuyên giảm. Trong cuộc sống riêng, hai mỹ nhân Cbiz cũng thường hẹn gặp mặt, cùng nhau dạo phố, đồng hành trong những chuyến du lịch nghỉ ngơi. Tất nhiên, trang Weibo cá nhân của hai người cũng thường xuyên có những động thái tương tác.

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz - Ảnh 3

Dù thân thiết là vậy nhưng trong giới giải trí phức tạp, tình bạn đẹp giữa nghệ sĩ cũng khó lòng tránh khỏi những nguy cơ làm rạn nứt tình cảm, "người thân thiết mấy rồi cũng hóa người dưng". Dương Mịnh và Lưu Thi Thi cũng từng có một đoạn thời gian làm lơ nhau, hạn chế không tham gia những sự kiện có mặt đối phương, không còn những lời chúc mừng sinh nhật công khai trên trang mạng xã hội.

Hình ảnh chứng minh cho mối quan hệ bạn bè thân thiết không tan vỡ như lời đồn chính là hình ảnh cánh phóng viên chụp được vào tháng 4 năm nay Lưu Thi Thi đến "thăm ban" Dương Mịch. Trong video được ghi lại, Dương Mịch bước xuống từ xe riêng trong khi đó Lưu Thi Thi nối gót sát phía sau. Sau khi xuống xe, Dương Mịch khoác vai cô bạn Thi Thi của mình, hai người mặc quần áo đơn giản thoải mái, thỉnh thoảng lại ghé sát tai nhau để trò chuyện rất thân mật. 

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz - Ảnh 4

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz - Ảnh 5

Sau khi hình ảnh "thăm ban" được lan truyền, fan hâm mộ như "thở phào nhẹ nhõm" và cũng từ đó họ bắt đầu công khai tương tác nhiều hơn trở lại.

Sinh nhật năm nay của Lưu Thi Thi, Dương Mịch cũng gửi đến lời chúc rất chân thành "Chúc Lưu Thi Thi mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, xinh đẹp" đính kèm với bài đăng là hình ảnh chụp chung từ phía sau của hai người. Dưới phần bình luận, Lưu Thi Thi cũng đáp lại một cách tình cảm. Như thế đã đủ minh chứng cho một tình bạn đẹp hay chưa?

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