Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Sao quốc tế 16/09/2022 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương hiện đang yêu đương nghiêm túc. Anh ấy đang yêu đương với một nữ nghệ sĩ

2. Cung Tuấn không thiếu tài nguyên trong tay. Thường anh ấy đợi phim đóng máy rồi mới tính đến bộ tiếp theo.

3. Phim truyền hình của Bạch Lộc có danh tiếng tốt trên nền tảng.

4. Phim của La Vân Hi và Ngô Thiến đang trong quá trình kiểm duyệt, nếu mọi thứ suôn sẻ có thể lên sóng vào quý 3.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba từng có ý định rời khỏi công ty Gia Hành từ 2 năm trước, nhưng do bị hạn chế bởi hợp đồng, công ty lại bỏ thêm vốn liếng để giữ chân cô nên vẫn duy trì hợp tác. Tuy nhiên khi hợp đồng hết hạn, khả năng cao sẽ rời đi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong? - Ảnh 1

6. Thương Lan Quyết chỉ là giúp cho vị trí của Vương Hạc Đệ tăng lên một chút. Tài nguyên của anh ấy thật tốt hơn xưa, nhưng cũng không đến mức "đỉnh lưu" như trong tưởng tượng, hơn nữa cách xa với các đỉnh lưu hiện giờ như Dương Dương hay Tiêu Chiến.

7. Kim Thần và Lý Nhất Đồng có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Hai người họ là người cùng quê, khi ở trong đoàn phim cả hai thường dùng tiếng địa phương để trò chuyện. Họ có nhiều sở thích và thú vui giống nhau, sinh nhật cũng chỉ cách một ngày. Sau đó thì cả hai người đã trở thành bạn thân.

8. Triệu Lộ Tư còn có bộ cổ trang "Thần ẩn - Thiên cổ quyết trần 2" dự kiến tháng 12 khai máy, nam chính Tỉnh Bách Nhiên.

9. Nhậm Gia Luân luôn hướng về gia đình, lúc anh quay phim ở đoàn, dù không có ngày nghỉ anh cũng xin phép bằng được để trở về nhà tổ chức sinh nhật cho vợ, sau đó sáng sớm lại bắt xe về đoàn quay tiếp.

10. Bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là một nhà tài phiệt người Hong Kong.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong? - Ảnh 2

11. Lúc Trần Ngọc Kỳ và Lý Dịch Phong hợp tác ở Kính Song Thành, cô bị nhà trai mắng thảm hại, còn bị nhổ nước bọt. Lúc đó Trần Ngọc Kỳ đăng bài đáp trả, nhưng bị công ty mắng mà phải xóa đi gấp, bây giờ Lý Dịch Phong lật xe, cuối cùng thì Trần Ngọc Kỳ có thể kêu oan.

12. Nghê Ni từng có 2 tháng liên tuc chơi game thâu đâu suốt sáng với Lý Dịch Phong, nhưng giữa hai người không xảy ra chuyện gì. Sau đó không bao lâu, Nghê Ni cảm thấy chán chơi game nên đã đưa cho một game thủ chơi giúp, vì thế mà trong giới thể thao điện tử nhiều người biết mật khẩu của cô.

13. Hiện tại, Ngô Lỗi đang có một đoàn đội rất chuyên nghiệp.

14. Vai nữ chính của Tương Môn Độc Hậu đang tiếp xúc với Ngô Thiến, nhưng thời gian này vẫn chưa thể khai máy.

15. Tạm thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 của Cúc Tịnh Y sẽ không được giới thiệu trong hội nghị mùa thu của Ái Kỳ Nghệ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao Châu Á Lưu Diệc Phi làng sao

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