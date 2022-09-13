Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2022: Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang, Lý Dịch Phong sẽ được tha sau 15 ngày?

2. “Sau Tin Hán Xán Lạn” Ngô Lỗi đã chen được vào hành ngũ lưu lượng, có thể phát triển xa hơn hay không thì phải chờ vào tài nguyên tiếp theo.

1. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dương Siêu Việt hiện nay là Triệu Lộ Tư, hai người có rất nhiều tài nguyên tương tự nhau, tư bản đằng sau cũng chồng chéo lớn.

4. Tần Tiêu Hiền thật sự là phú nhị đại, bên cạnh có không ít thiên kim, gia đình cũng không mấy quản chuyện tình cảm.

3. .Dương Mịch rất hào phóng, dù có quan hệ hay không có quan hệ chỉ cần mở miệng vay cô ấy là cô ấy sẽ cho vay.

5. Bộ phim cổ trang "Phong nguyệt cẩm nang", diễn viên chính dự kiến là Dương Tử, Vương Hạc Đệ.

6. Triệu Kim Mạch tham gia "Hoa Thiếu" quan hệ với Dương Mịch và Lưu Mẫn Đào không tệ, hai vị tỷ tỷ cũng chiếu cố cô ấy rất nhiều.

7. Tencent rất coi trọng Triệu Lộ Tư, không ngừng sắp xếp tài nguyên cho cô ấy, thù lao tăng thêm một nấc mới.

8. Lưu Diệc Phi cái gì cũng tốt nhưng tâm sự nghiệp không đủ. Không phải kiểu người điên cuồng vì công việc, thời gian rảnh sẽ đi làm đẹp và nuôi cún.

9. Lý Dịch Phong chỉ bị bắt tạm giam 15 ngày thôi, sau đó sẽ được thả. Nhưng sự nghiệp coi như tan tành. Tài nguyên được phân phối cho các lưu lượng mới.

10. Bạch Lộc dự tính sau "Ninh an như mộng" sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

11. Trần Đô Linh hiện tại xem cả kịch bản nữ chính lẫn nữ phụ, cô sẽ không để bản thân có thời gian rảnh.

12. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại sẽ không nhận phim mới, cô ấy dự định sau "Dữ phượng hành" sẽ nghỉ ngơi môt thời gian.

13. "Hồ yêu tiểu hồng nương" do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính là bộ đầu tiên trong "Hồ yêu hệ liệt" quay nên được đầu tư rất nhiều kinh phí và mặt kỹ xảo.

14. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn luôn hẹn hò và ủng hộ những dự án phim của nhau. Mối quan hệ của cặp đôi không hề "rạn nứt" như những lời đồn gần đây.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.