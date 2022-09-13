Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2022: Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang, Lý Dịch Phong sẽ được tha sau 15 ngày?

Sao quốc tế 13/09/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dương Siêu Việt hiện nay là Triệu Lộ Tư, hai người có rất nhiều tài nguyên tương tự nhau, tư bản đằng sau cũng chồng chéo lớn.

2. “Sau Tin Hán Xán Lạn” Ngô Lỗi đã chen được vào hành ngũ lưu lượng, có thể phát triển xa hơn hay không thì phải chờ vào tài nguyên tiếp theo.

3. .Dương Mịch rất hào phóng, dù có quan hệ hay không có quan hệ chỉ cần mở miệng vay cô ấy là cô ấy sẽ cho vay.

4. Tần Tiêu Hiền thật sự là phú nhị đại, bên cạnh có không ít thiên kim, gia đình cũng không mấy quản chuyện tình cảm.

5. Bộ phim cổ trang "Phong nguyệt cẩm nang", diễn viên chính dự kiến là Dương Tử, Vương Hạc Đệ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2022: Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang, Lý Dịch Phong sẽ được tha sau 15 ngày? - Ảnh 1

6. Triệu Kim Mạch tham gia "Hoa Thiếu" quan hệ với Dương Mịch và Lưu Mẫn Đào không tệ, hai vị tỷ tỷ cũng chiếu cố cô ấy rất nhiều.

7. Tencent rất coi trọng Triệu Lộ Tư, không ngừng sắp xếp tài nguyên cho cô ấy, thù lao tăng thêm một nấc mới.

8. Lưu Diệc Phi cái gì cũng tốt nhưng tâm sự nghiệp không đủ. Không phải kiểu người điên cuồng vì công việc, thời gian rảnh sẽ đi làm đẹp và nuôi cún.

9. Lý Dịch Phong chỉ bị bắt tạm giam 15 ngày thôi, sau đó sẽ được thả. Nhưng sự nghiệp coi như tan tành. Tài nguyên được phân phối cho các lưu lượng mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/9/2022: Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang, Lý Dịch Phong sẽ được tha sau 15 ngày? - Ảnh 2

10. Bạch Lộc dự tính sau "Ninh an như mộng" sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

11. Trần Đô Linh hiện tại xem cả kịch bản nữ chính lẫn nữ phụ, cô sẽ không để bản thân có thời gian rảnh.

12. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại sẽ không nhận phim mới, cô ấy dự định sau "Dữ phượng hành" sẽ nghỉ ngơi môt thời gian.

13. "Hồ yêu tiểu hồng nương" do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính là bộ đầu tiên trong "Hồ yêu hệ liệt" quay nên được đầu tư rất nhiều kinh phí và mặt kỹ xảo.

14. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn luôn hẹn hò và ủng hộ những dự án phim của nhau. Mối quan hệ của cặp đôi không hề "rạn nứt" như những lời đồn gần đây.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Lý Dịch Phong Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2022: Đàm Tùng Vận 'chắc suất' trở thành Nữ Thần Kim Ưng 2022, Dương Tử lựa chọn kịch bản kĩ vì sợ 'rớt danh tiếng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2022: Đàm Tùng Vận 'chắc suất' trở thành Nữ Thần Kim Ưng 2022, Dương Tử lựa chọn kịch bản kĩ vì sợ 'rớt danh tiếng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 24 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 24 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 24 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI