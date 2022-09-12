Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn?

Sao quốc tế 12/09/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Dư Hi rất muốn tham gia mùa tiếp theo của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, hiện giờ cô đã đi tập khiêu vũ.

2. Trước mắt Trương Lăng Hách không có phim phát sóng trong thời gian tới, vì vậy đành phải chạy một số hoạt động tuyên truyền bên lề, mục đích là để khán giả chú ý tới anh nhiều hơn, sau này sẽ tiếp xúc được nhiều tài nguyên hơn.

3. Vương Nhất Bác hiện đã mở rộng mối quan hệ trong giới điện ảnh.

4. Dương Tử hiện nay đang độc thân, không có bạn trai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn? - Ảnh 1

5. Bộ phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phát sóng trong tháng 9 hoặc 10 nếu như qua vòng xét duyệt.

6. Vốn đã phát triển không thuận lợi, lại còn dính lùm xùm nên hiện giờ sự nghiệp của Lâm Ngạn Tuấn trì trệ hoàn toàn, có lẽ sau này còn thảm hại nữa.

7. Nhậm Mẫn rất tích cực giảm cân và giữ dáng nhưng cô ấy nguyên bản không phải là một mỹ nhân nên khi lên ống kính hoặc so sánh với các nghệ sĩ khác thì thường bị "lép vế" hoặc được gọi là bình thường. Đoàn đội Nhậm Mẫn cũng đang tìm kiếm một phong cách phù hợp hơn cho cô ấy, nếu không đều này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của một tiểu hoa đang lên như cô ấy.

8. Vương Hạc Đệ là người rất coi trọng các mối quan hệ, với những người từng dẫn dắt hay giúp đỡ mình, anh sẽ không bao giờ quên.

9. Angela BabyDương Dương sẽ hợp tác trong một dự án phim truyền hình tình cảm lãng mạn. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2022: Dương Tử đang độc thân, Angela Baby 'yêu lại từ đầu' cùng Dương Dương trong phim tình cảm lãng mạn? - Ảnh 2

10. Sau khi Triệu Kim Mạch tham gia chương trình, mối quan hệ của cô ấy và Dương Mịch trở nên rất tốt. Cả hai thường xuyên liên lạc với nhau và thường xuyên đi chơi cùng nhau.

11. Mọi khía cạnh của Lưu Diệc Phi đều phát triển mạnh mẽ, thiếu sót duy nhất là cô không có tâm sự nghiệp, không thuộc kiểu người cuồng công việc. 

12. Vai nam chính của bộ phim “Sổ tay công lược hắc liên hoa” vẫn luôn cùng với Hồ Nhất Thiên tiếp xúc, nữ chính có khả năng là nghệ sĩ của Gia Hành.

13. "Toàn Viên Tăng Tốc 3" có sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Kỳ Long, Tôn Hồng Lôi, Vương Diệu Khánh, Vương Khải, Bạch Kính Đình, Lưu Canh Hồng, Điền Lượng, Vương Hạc Đệ, Đinh Trình Hâm, Kim Thần, Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tĩnh, Lý Canh Hi, Thẩm Mộng Thần.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Angela Baby Dương Dương sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2022: Đàm Tùng Vận 'chắc suất' trở thành Nữ Thần Kim Ưng 2022, Dương Tử lựa chọn kịch bản kĩ vì sợ 'rớt danh tiếng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2022: Đàm Tùng Vận 'chắc suất' trở thành Nữ Thần Kim Ưng 2022, Dương Tử lựa chọn kịch bản kĩ vì sợ 'rớt danh tiếng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI