2. Trước mắt Trương Lăng Hách không có phim phát sóng trong thời gian tới, vì vậy đành phải chạy một số hoạt động tuyên truyền bên lề, mục đích là để khán giả chú ý tới anh nhiều hơn, sau này sẽ tiếp xúc được nhiều tài nguyên hơn.

1. Trương Dư Hi rất muốn tham gia mùa tiếp theo của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, hiện giờ cô đã đi tập khiêu vũ.

5. Bộ phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phát sóng trong tháng 9 hoặc 10 nếu như qua vòng xét duyệt.

6. Vốn đã phát triển không thuận lợi, lại còn dính lùm xùm nên hiện giờ sự nghiệp của Lâm Ngạn Tuấn trì trệ hoàn toàn, có lẽ sau này còn thảm hại nữa.

7. Nhậm Mẫn rất tích cực giảm cân và giữ dáng nhưng cô ấy nguyên bản không phải là một mỹ nhân nên khi lên ống kính hoặc so sánh với các nghệ sĩ khác thì thường bị "lép vế" hoặc được gọi là bình thường. Đoàn đội Nhậm Mẫn cũng đang tìm kiếm một phong cách phù hợp hơn cho cô ấy, nếu không đều này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của một tiểu hoa đang lên như cô ấy.

8. Vương Hạc Đệ là người rất coi trọng các mối quan hệ, với những người từng dẫn dắt hay giúp đỡ mình, anh sẽ không bao giờ quên.

9. Angela Baby và Dương Dương sẽ hợp tác trong một dự án phim truyền hình tình cảm lãng mạn.

10. Sau khi Triệu Kim Mạch tham gia chương trình, mối quan hệ của cô ấy và Dương Mịch trở nên rất tốt. Cả hai thường xuyên liên lạc với nhau và thường xuyên đi chơi cùng nhau.

11. Mọi khía cạnh của Lưu Diệc Phi đều phát triển mạnh mẽ, thiếu sót duy nhất là cô không có tâm sự nghiệp, không thuộc kiểu người cuồng công việc.

12. Vai nam chính của bộ phim “Sổ tay công lược hắc liên hoa” vẫn luôn cùng với Hồ Nhất Thiên tiếp xúc, nữ chính có khả năng là nghệ sĩ của Gia Hành.

13. "Toàn Viên Tăng Tốc 3" có sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Kỳ Long, Tôn Hồng Lôi, Vương Diệu Khánh, Vương Khải, Bạch Kính Đình, Lưu Canh Hồng, Điền Lượng, Vương Hạc Đệ, Đinh Trình Hâm, Kim Thần, Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tĩnh, Lý Canh Hi, Thẩm Mộng Thần.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.