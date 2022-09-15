Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

2. Vương Gia Nhĩ và Trần Vỹ Đình đều quen biết hot girl có quan hệ với Lý Dịch Phong là Loan Loan, vòng quan hệ của bọn họ rất rộng, thường sẽ giới thiệu người quen cho nhau.

1. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng là mối quan hệ bạn trai – bạn gái, hai người này trong thời gian ngắn sẽ không có lần hợp tác thứ hai nào, cũng sẽ không cùng tham gia tiết mục.

4. "Chiếu Sáng Cửa Hàng" chuyển thể từ một bộ webtoon, thể loại siêu ngược và kinh dị đang tiếp xúc với Dương Tử .

3. Cặp đôi của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã bắt đầu được chú ý, cả hai người đều rất tích cực phối hợp để tương tác với nhau.

5. Bộ phim “Tam căn thụ” không phải là tài nguyên của Nhậm Gia Luân và Triệu Lệ Dĩnh. Trước mắt thì bộ phim này thuộc về Bạch Kính Đình và Kim Thần.

6. Có khá nhiều người theo đuổi Ngô Cẩn Ngôn nhưng thái độ của cô ấy tương đối kiên quyết. Trong vòng hai năm sắp tới sẽ không yêu đương, kết hôn mà chỉ tập trung vào sự nghiệp.

7. Vào giới được mấy năm nhưng Nhậm Gia Luân đã tích cóp được không ít tiền, tài sản cũng thuộc vào hàng đỉnh cấp.

8. Triệu Lộ Tư có liên tiếp hai bộ phim truyền hình cấp S+ được phát sóng. “Thả thí thiên hạ” tuy rằng không quá hot, nhưng Dương Dương thay cô ấy chắn đi hầu hết sự phê bình. Bộ phim “Tinh hán xán lạn” tiếp theo lại giúp cho cô ấy và Ngô Lỗi ổn định tại vị trí diễn viên tuyến 1. Sau này tài nguyên của cô ấy tiếp xúc đều sẽ là các dự án S hoặc S+.

9. Tôn Lệ không thích đụng dao kéo lên mặt. Cô ấy sẽ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da và đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình.

10. Chương trình “Running man” mùa đặc biệt sẽ có sự tham gia của Lý Thần, Angela Baby, Trịnh Khải, Sa Dật, Thái Từ Khôn, Bạch Lộc, Châu Thâm và các nghệ sĩ khác đã từng tham gia. Tiết mục dự kiến sẽ bắt đầu ghi hình vào cuối tháng 9.

11. Mango đang chuẩn bị cho bộ phim mới "Người Phiên Dịch Của Chúng Ta", nữ chính dự kiến là Quan Hiểu Đồng, nam chính có liên hệ với Hồ Nhất Thiên.

12. Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng sẽ hợp tác, gần như đã đàm phán xong cả rồi. Cuối năm nay sẽ khai máy.

13. Trần Vỹ Đình và người yêu siêu mẫu chia tay rồi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.