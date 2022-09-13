Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng?

Xã hội 13/09/2022 10:28

Tưởng mọi chuyện đã khép lại sau khi cô giáo L. bị kỷ luật, thì mới đây mạng xã hội lại tiếp tục "dậy sóng" trước loạt tin nhắn nhạy cảm của nữ giáo viên với nhân tình đã có vợ con.

Tháng 8 vừa qua, dư luận xôn xao trước vụ việc cô giáo mầm non T.T.L. ở Thái Bình lộ tin nhắn nhạy cảm với người đàn ông đã có vợ. Trước sự phản ứng từ dư luận, cô giáo L. phải xin nghỉ việc một thời gian và bị kiểm điểm từ nhà trường - nơi cô L. đang công tác.

Ngỡ tưởng mọi chuyện đã khép lại, thì mới đây mạng xã hội lại ngỡ ngàng khi sự việc tiếp tục bị đào xới.

Theo đó, vào tối qua (12/9), cư dân mạng tiếp tục truyền tay nhau loạt tin nhắn giữa cô giáo L và nhân tình. Mặc dù không rõ ai là người tung đoạn tin nhắn ra nhưng tất cả đều chắc chắn đó là đoạn trò chuyện thân mật, vượt qua giới hạn của người phụ nữ đã có chồng với gã đàn ông đủ đầy vợ con. Nhiều thông tin cho rằng, người vợ đã chủ động tung ra loạt tin nhắn này, tuy nhiên vẫn chưa xác định được chính xác.

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng? - Ảnh 1
"Tiểu tam" chủ động nhắc đến chuyện nhạy cảm với gã nhân tình. Ảnh: Internet

Trong tin nhắn, tài khoản Zalo Hoa Hồng Tím - được cho là của cô giáo L hỏi nhân tình của mình đã ngủ chưa, sau đó cả hai bắt đầu nhắc đến chuyện quan hệ tình dục. Đặc biệt Hoa Hồng Tím liên tục "gợi chuyện" trước khiến cho gã kia không chịu được đã buông những lời nhạy cảm.

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng? - Ảnh 2
Sau đó chính cô Hoa Hồng Tím là người rủ gã đàn ông đi nhà nghỉ. Ảnh: Internet

 

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng? - Ảnh 3
Tiểu tam thường xuyên nhắn tin cùng những từ nhạy cảm. Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, cuộc trò chuyện đó được nhắn qua nhắn lại từ 14/6 đến đầu tháng 7 - xảy ra trước thời điểm người vợ của gã đàn ông "bóc phốt" trên mạng xã hội. Song không hiểu vì lý do gì, loạt tin nhắn đến giờ mới được tung lên.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt tin nhắn đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng dù xảy ra từ rất lâu. Hầu hết ai cũng phẫn nộ với cách "đong đưa" bất chính trong câu chuyện từ hai phía. Nhiều người cho rằng, cả hai nhân vật chính dù đã có gia đình nhưng vẫn lén lút có mối quan hệ ngoài luồng, cách nhắn tin mùi mẫn của "tiểu tam" và gã đàn ông có vợ khiến dân tình phẫn nộ. 

Tuy nhiên, một số người vẫn lên tiếng bênh vực cô giáo L. Họ cho rằng hiện tại mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, cô giáo L đã đối diện với hình thức kỷ luật của nhà trường, bản án lương tâm... Vì thế họ mong tất cả đừng chửi bới hay đào sâu mọi chuyện để không ảnh hưởng đến gia đình hai bên cũng như con của họ.

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng? - Ảnh 4
Trường Mầm non Thanh Nê - nơi cô T.T.L công tác. Ảnh: Zing

Trước đó, vào ngày 30/8, liên quan đến vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình lộ tin nhắn nhạy cảm với người đàn ông có gia đình, VTC News cho biết, trường Mầm non Thanh Nê đã kiểm điểm cô giáo T.T.L. 

“Nhà trường đã kiểm điểm cô giáo T.T.L (SN 1976), kết luận cô vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiện tại, tâm lý cô giáo tạm ổn định”, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết. 

Vụ việc "bùng nổ" vào ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn "chat" giữa một người được cho là nữ giáo viên T.T.L. với một người đàn ông đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính.

Ngay sau đó, nội dung đoạn "chat" này đã khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: Lòng xào dưa; thịt chó… chứa nhiều chất đạm cho "người tình" để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" kèm theo những bình luận trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Cùng với đó, nhiều người tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn các cháu nhỏ còn như "tờ giấy trắng"…

Khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với cô L. và yêu cầu làm tường trình. Trong bản tường trình, cô này nói tin nhắn chỉ là trêu đùa nhau. Nữ giáo viên sau đó cũng xin nghỉ một vài ngày để giải quyết việc riêng và ổn định tâm lý.

Trả lời trên báo Dân Việt, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Nê cho biết bản thân và giáo viên trong trường không khỏi ngỡ ngàng về vụ việc đang là chủ đề bàn tán suốt những ngày qua. "Cô L. sinh năm 1976, là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, vào nghề từ năm 1995. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được phụ huynh và đồng nghiệp yêu quý. Nhà trường rất tiếc về vụ việc", bà Huyền nhận xét về cô L. 

Không ít phụ huynh ngỡ ngàng khi những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội.

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Trường Mầm non Thanh Nê (Thái Bình) đã kiểm điểm nữ giáo viên liên quan loạt tin nhắn gây xôn xao dư luận xã hội những ngày qua.

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Từ khóa:   cô giáo lòng xào dưa vụ lòng xào dưa ngoại tình

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