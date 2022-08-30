“Nhà trường đã kiểm điểm cô giáo T.T.L (SN 1976), kết luận cô vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiện tại, tâm lý cô giáo tạm ổn định”, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết.

Ngày 30/8, liên quan đến vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình lộ tin nhắn nhạy cảm với người đàn ông có gia đình, VTC News cho biết, trường Mầm non Thanh Nê đã kiểm điểm cô giáo T.T.L.

Ngay sau đó, nội dung đoạn "chat" này đã khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: Lòng xào dưa; thịt chó… chứa nhiều chất đạm cho "người tình" để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Trước đó, ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn "chat" giữa một người được cho là nữ giáo viên T.T.L. với một người đàn ông đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính.

Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" kèm theo những bình luận trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Cùng với đó, nhiều người tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn các cháu nhỏ còn như "tờ giấy trắng"…

Cô giáo Trương Thị L. giải trình đoạn tin nhắn chỉ là trêu đùa. Ảnh: Internet

Khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc với cô L. và yêu cầu làm tường trình. Trong bản tường trình, cô này nói tin nhắn chỉ là trêu đùa nhau. Nữ giáo viên sau đó cũng xin nghỉ một vài ngày để giải quyết việc riêng và ổn định tâm lý.

Trả lời trên báo Dân Việt, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Nê cho biết bản thân và giáo viên trong trường không khỏi ngỡ ngàng về vụ việc đang là chủ đề bàn tán suốt những ngày qua. "Cô L. sinh năm 1976, là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, vào nghề từ năm 1995. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được phụ huynh và đồng nghiệp yêu quý. Nhà trường rất tiếc về vụ việc", bà Huyền nhận xét về cô L.

Không ít phụ huynh ngỡ ngàng khi những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội.