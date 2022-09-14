Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ "gà nhà"

Sao quốc tế 14/09/2022 11:25

Thời gian gần đây, thông tin Dương Mịch chuẩn bị rời Gia Hành khiến dân tình không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, cô không chỉ là nghệ sĩ hoạt động dưới trướng công ty mà còn là một trong 3 cổ đông lớn nhất của Gia Hành. Nữ diễn viên nắm trong tay gần 15% cổ phần, cũng như có công lao rất lớn trong việc xây dựng nên thành công của công ty tính đến thời điểm hiện tại.

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 1

Người có công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba thành sao hạng A

Theo Baidu, công ty Tây An Gia Hành được thành lập từ năm 2007 bởi Tăng Gia và Triệu Nhược Nghiêu, nhưng chưa có nhiều tiếng tăm. Tới năm 2013, Dương Mịch lấy danh nghĩa studio góp vốn vào công ty, thành lập công ty truyền thông Gia Hành.

Gia Hành sở hữu hơn 40 nghệ sĩ trẻ có tiềm năng như Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Vương Nhất Phi, Khâu Thiên, Hoàng Dương Điền Điềm, Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ...

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 2

Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị, dần được công chúng biết tới. Những bộ phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân... đều có sự góp mặt của dàn diễn viên "gà nhà" Gia Hành.

Thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc. Địch Lệ Nhiệt Ba được yêu thích khi đóng vai Phượng Cửu trong bom tấn truyền hình Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Đến nay, Phượng Cửu vẫn là vai diễn được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Nhiệt Ba.

Sau đó, cô được giao các vai chính và dần thu hút nhiều fan nhờ ngoại hình đẹp, tính cách vui vẻ và sự nỗ lực. Thậm chí hiện tại danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương có phần vượt qua cả đàn chị.

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 3

Dương Mịch được xem là sao nữ có quyền lực cao trong Cbiz khi quản lý hàng chục nghệ sĩ danh tiếng ở Gia Hành. (Ảnh: Sina)

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 4

Cô chính là người đưa Địch Lệ Nhiệt Ba lên vị thế sao hạng A. (Ảnh: Sina)

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 5

Nam diễn viên Trương Vân Long từng chia sẻ: "Dương Mịch không phải bà chủ của tôi, nhưng là người có ảnh hưởng rất lớn tới tôi". (Ảnh: Sina)

Những thiệt thòi đằng sau vai trò bà chủ

Tuy nhiên, vai trò người dẫn dắt không dễ làm. Trong những năm qua, Dương Mịch đã tham gia nhiều bộ phim do công ty Gia Hành sản xuất. Đa số tác phẩm này bị đánh giá có chất lượng không cao, biến Dương Mịch thành minh tinh chuyên đóng phim "rác".

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 6

Trong đó, điểm chất lượng của các dự án do Dương Mịch đóng chính trên trang đánh giá Douban đều thấp như Người đàm phán chỉ nhận 3,5/10 điểm, Phù Dao hoàng hậu (4,6 điểm), Bạo phong nhãn (5,5 điểm), Hộc Châu phu nhân (4,8/10).

Dương Mịch bị nhận xét là diễn xuất ngày càng thụt lùi. Người hâm mộ phàn nàn khi Dương Mịch chỉ nhận những bộ phim cổ trang ngôn tình với nội dung cũ kỹ, nhân vật thiếu đột phá. Trong khi các đối thủ khác như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni đều hướng tới dòng phim chính kịch. Mới đây nhất, trong Hộc Châu phu nhân, Dương Mịch bị chê khi vào vai thiếu nữ lúc đã bước sang tuổi 35.

Theo Sina, Dương Mịch đánh đổi chính sự nghiệp và danh tiếng của bản thân nâng đỡ đàn em, tạo nên những nghệ sĩ danh tiếng, thu lợi cho công ty. Nhờ đó, Dương Mịch được vinh danh là bà chủ mát tay. Nhưng những bộ phim do công ty cô sản xuất phù hợp với một bộ phận khán giả nhất định, không giúp ích cho sự nghiệp của người đẹp.

Tin đồn rời Gia Hành

Có thể thấy, tin đồn Dương Mịch rời Gia Hành ngày càng có độ xác thực cao bởi tài khoản mạng xã hội của công ty đã hủy theo dõi cô, và cũng không quảng bá phim mới của bà mẹ một con. Chưa dừng lại ở đó, trợ lý của mỹ nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm còn úp mở trên trang cá nhân: “Cảnh còn người mất, nguyện người tốt một đời bình an”. Với các thông tin trên, công chúng tin chắc ngày Dương Mịch chính thức rời Gia Hành sẽ không còn xa nữa.

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 7

Ngoài ra, việc Gia Hành tự ý nhận bộ phim Kiều Tàng cho Dương Mịch đóng mà không hỏi qua cô cũng được cho là một trong số lý do. (Ảnh: Sina) 

Nhiều người cho rằng, việc dứt áo ra đi của bà xã cũ Lưu Khải Uy sẽ làm cô mất đi chỗ dựa, mối quan hệ và tài nguyên nhất định. Ngược lại, một số khán giả lại cảm thấy đây là chuyện tốt đối với Dương Mịch. Điều này sẽ giúp cô có thể chủ động hơn trong việc lựa kịch bản, chọn vai diễn phù hợp với lứa tuổi, cũng như giành lại hào quang năm nào. Vốn dĩ, các bộ phim Dương Mịch tham gia từ trước đến nay đều do công ty lựa chọn. Phần lớn những tác phẩm này luôn bị người xem đánh giá là phim “rác”, và có số điểm khá lẹt đẹt trên Douban vì chất lượng kém.

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 8

Trong khi đồng nghiệp đều hướng tới dòng phim chính kịch, thì Dương Mịch vẫn phải đóng thiếu nữ ngôn tình trong Hộc Châu Phu Nhân ở tuổi 35. (Ảnh: Sina)

Được biết, Gia Hành sở hữu hơn 40 cái tên tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ như: Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ, Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Vương Nhất Phi, Khâu Thiên, Hoàng Dương Điền Điềm,... Bên cạnh đó, nhờ sự tiến cử của “bà chủ” Dương Mịch mà hầu hết những gương mặt kể trên đều có cơ hội góp mặt trong dự án lớn của cô, gồm có: Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch, Phù Dao Hoàng Hậu, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Bạo Phong Nhãn, Hộc Châu Phu Nhân,...

Nhờ nắm giữ vị trí “bà chủ” ở Gia Hành nên dù diễn xuất thỉnh thoảng không giữ được phong độ, nhưng vị thế của Dương Mịch vẫn hơn hẳn so với các đồng nghiệp cùng thời AngelaBaby, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, và cả Lưu Diệc Phi. Thông qua đó, bệ phóng này cũng giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn, khối tài sản của người đẹp sinh năm 1986 hiện tại đã lên đến hàng trăm triệu USD.

Dương Mịch: Đánh đổi sự nghiệp và vị thế của bản thân nâng đỡ 'gà nhà' - Ảnh 9
Không ngoa khi nói, Dương Mịch vừa là ngôi sao vừa có tiền, vừa có quyền trong giới giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Sina)
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