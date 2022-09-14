Dương Mịch lộ tạo hình quyến rũ, liệu có đủ sức 'cạnh tranh' với Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ngay khi được công bố dự án đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng với vốn đầu tư khủng. Khi bộ phim công bố dàn diễn viên đã trở thành "cú nổ lớn", khiến khán giả càng mong chờ phim lên sóng hơn. Phim có sự tham gia của Dương Mịch, Cung Tuấn, Viên Băng Nghiên, Chúc Tự Đan, Đại Tư, Vương Nhất Phi, tài tử Trương Vân Long...

Mới đây, hình ảnh hậu trường của bộ phim đã được tung lên mạng, tạo hình váy đỏ quyến rũ của Dương Mịch ngay lập tức thu hút người xem. Nữ diễn viên vô cùng hợp với tông màu rực rỡ này, làm tôn lên sự ma mị trong tạo hình này.