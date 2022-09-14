Dương Mịch lộ tạo hình quyến rũ, liệu có đủ sức 'cạnh tranh' với Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành'

Những hình ảnh của Dương Mịch trong bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên đều khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ và bàn tán.
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Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ngay khi được công bố dự án đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng với vốn đầu tư khủng. Khi bộ phim công bố dàn diễn viên đã trở thành "cú nổ lớn", khiến khán giả càng mong chờ phim lên sóng hơn. Phim có sự tham gia của Dương Mịch, Cung Tuấn, Viên Băng Nghiên, Chúc Tự Đan, Đại Tư, Vương Nhất Phi, tài tử Trương Vân Long...
Mới đây, hình ảnh hậu trường của bộ phim đã được tung lên mạng, tạo hình váy đỏ quyến rũ của Dương Mịch ngay lập tức thu hút người xem. Nữ diễn viên vô cùng hợp với tông màu rực rỡ này, làm tôn lên sự ma mị trong tạo hình này.
Bên cạnh đó, qua cách trang điểm và trang phục, cư dân mạng đều cho rằng đây là tạo hình của Đồ Sơn Hồng Hồng ở phần Nguyệt Hồng Thiên. Cư dân mạng đều khen ngợi góc nghiêng xinh đẹp cùng khí chất sắc sảo dù đã bước vào tuổi 35 của nữ diễn viên nổi tiếng.
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án gồm nhiều phần truyện, kể về những mối tình tiền kiếp dây dưa tới kiếp sau. Nội dung phim kể về cuộc hành trình giữa 1 tiểu hồ ly và một chàng đạo sĩ tài năng thì ít nhưng lắm thủ đoạn. Trong suốt chuyến hành trình, cả hai trải qua bao sóng gió, vượt núi đao biển lửa để se duyên cho người khác, nhưng không ngờ rằng chính họ lại được ông trời định sẵn duyên tơ hồng.
Bộ phim của Dương Mịch dự kiến lên sóng vào đầu năm 2023 và cạnh tranh với bộ phim"Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.