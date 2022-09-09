Dùng 700 triệu đồng để khâu khóe mắt, Dương Mịch vừa lộ mặt, fan nhìn đã giật mình lo lắng

Mới đây trên mạng xã hội vừa tràn lan trailer tập cuối của mùa 4 show trốn thoát khỏi mặt thất có sự tham gia của Dương Mịch . Được biết nàng Bạch Thiển đã chính thức trở lại ghi hình sau khi bị chấn thương ở mắt lúc quay đúng lúc sau truyền hình này.

Sự xuất hiện công khai của Dương Mịch trong chương trình gây chú ý với khán giả và báo chí truyền thông. Nhiều fan đặc biệt để ý đến diện mạo của nàng tiểu hoa Cbiz thời điểm này đã gần 2 tháng trôi qua nhưng cảnh khóe mắt của Dương Mịch vẫn lộ sẹo dù cô đã trang điểm tỉ mỉ.

Cụ thể Dương Mịch đã bỏ ra hơn 230 ngàn đô la Hồng Kông (700 triệu đồng) để điều trị chấn thương, cô chọn những loại kim làm đẹp tốt nhất và đắt tiền nhất để đảm bảo khuôn mặt không để lại sẹo nhưng cuối cùng Dương Mịch vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn được vết sẹo này.

Dễ dàng có thể nhận ra vết sẹo của Dương Mịch khá dài, có hẳn một vệt ngang chắn giữa đôi mắt rất gần với nhãn cầu. Khán giả cảm thấy thương cảm cho cô vì gương mặt là thứ để các nghệ sĩ kiếm cơm huống hồ Dương Mịch đã tốn khá nhiều tiền để trị vết thương này.

Hơn hơn thế thời điểm bị thương Dương Mịch đã phải tạm hoãn mọi lịch trình để phục hồi, bộ phim mà cô tham gia được đầu tư lớn có tên Hồ yêu Tiểu Hồng Nương đóng cùng với Cung Tuấn phải tạm hoãn. Sau 20 ngày điều trị Dương Mịch mới quay trở lại làm việc, được biết cô đã rất cố gắng trở lại nhanh nhất có thể để không làm ảnh hưởng tới mọi người. Nhiều người đánh giá nàng Bạch thiển rất kinh nghiệm.

Hiện tại hiện tại sức khỏe của Dương Mịch đã khá hơn, cô tiếp tục các dự án còn dang dở. Dương Mịch vẫn được công chúng chào đón tích cực, các fan khuyên cô nên cẩn trọng hơn