Sao TVB người lên hương người , kẻ cơ cực: "Ông trùm vai phụ" sắm biệt thự, bản sao Tạ Đình Phong lại chật vật khó khăn thế này

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người nổi tiếng Hoa ngữ chọn cuộc sống định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên không phải ai cũng có cuộc sống giàu sang, không lo nghĩ. Trong đó vẫn có những người phải sống chật vật, cố gắng bám trụ ở nơi đất khách quê người.

Vì có nét giống với Tạ Đình Phong, Lâm Khắc Lâm trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội ở Hong Kong trong suốt một thời gian dài. Sau khi tên tuổi được biết đến, anh được mời tham gia nhiều chương trình tạp kĩ và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Lâm Khắc Lâm nổi tiếng vì có ngoại hình giống với Tạ Đình Phong.

Thế nhưng, việc nổi tiếng nhờ giống Tạ Đình Phong không giúp Lâm Khắc Lâm bám trụ được trong giới giải trí Hoa ngữ lâu, tên tuổi của anh dần bị khán giả quên lãng. Gần đây, Lâm Khắc Lâm bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội khi cập nhật những hình ảnh hiện tại của anh ở Vương quốc Anh.

Lâm Khắc Lâm chia sẻ về cuộc sống khó khăn tại Anh.

Trong video được Lâm Khắc Lâm ghi lại, anh chia sẻ về cuộc sống của mình ở Anh không hề dễ dàng. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ cộng với đồ ăn không hợp khẩu vị khiến anh cảm thấy khó khăn. Lâm Khắc Lâm cũng chia sẻ thêm, anh đã rất vất vả để tìm được một công việc ở đây. Hiện, “bản sao” Tạ Đình Phong đã tìm được việc làm trong một nhà hàng.

Hứa Thiệu Hùng sở hữu khối tài sản khủng, tậu nhà biệt thự tại Singapore

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 tại Hong Kong. Năm 1972, ông gia nhập khóa đào tạo diễn viên, từng là nghệ sĩ dưới trướng ATV trước khi trở thành ngôi sao chuyên đóng vai phụ ở TVB. Trong suốt sự nghiệp 50 năm của mình, ông góp mặt hơn 300 tác phẩm. Ngoài việc được biết đến như một diễn viên nổi tiếng, Hứa Thiệu Hùng còn gây chú ý khi có xuất thân danh gia vọng tộc.

Mông Gia Tuệ

Mông Gia Tuệ là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Hong Kong. Cô được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Bàn tay nhân ái 2, Chấp hành mật lệnh, Kungfu túc cầu, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc,… Năm 2013, cô kết hôn với nam diễn viên, ca sĩ Trịnh Y Kiện – ngôi sao được khán giả biết đến qua vai diễn Trần Hạo Nam trong tác phẩm Người trong giang hồ.

Vợ chồng Mông Gia Tuệ hiện đang có cuộc sống hạnh phúc tại Nhật Bản.

Cả hai vợ chồng Mông Gia Tuệ đều yêu thích Nhật Bản, nên cả đám cưới lẫn lễ kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cặp đôi đều được tổ chức tại xứ sở hoa anh đào. Hiện tại, cặp đôi dành phần lớn thời gian ở Nhật Bản. Trịnh Y Kiện từ lâu cũng đã vắng bóng khỏi màn ảnh, thu nhập hiện tại của nam diễn viên chủ yếu dựa vào đầu tư và kinh doanh.

Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện có cuộc sống êm ấm tại Nhật Bản.

Công việc kinh doanh của vợ chồng Mông Gia Tuệ ở Nhật Bản ngày càng lớn mạnh, theo đó, cặp đôi đã mở một công ty bất động sản và mua một căn nhà khang trang tại đây.

Ngoài một sự nghiệp thành công, Hứa Thiệu Hùng còn có cuộc sống viên mãn, nổi tiếng là người thương vợ con. Dù từng đổ vỡ tình cảm và có 1 con trai riêng, thế nhưng năm 1985, ông may mắn gặp người vợ hiện tại trong một chuyến công tác tại Singapore. Sau 8 năm tìm hiểu, cặp đôi tiến đến hôn nhân. Hiện, cả hai sống hạnh phúc cùng nhau và có con gái đã 22 tuổi.

Những năm qua, ông sống chủ yếu tại Singapore để có dịp gần gũi vợ con và chỉ trở về Trung Quốc khi có dự án phim. Nhiều năm lăn lội trong ngành giải trí, nam diễn viên họ Hứa tích luỹ được khối tài sản khá lớn. Cuộc sống hiện tại bên Singapore của gia đình ông rất hạnh phúc và đẩy đủ.

Được biết Hứa Thiệu Hùng đã tậu một căn biệt thự xa xỉ với giá trị lên tới 23 triệu đô la Hong Kong (hơn 68 tỷ đồng), có cả hồ bơi riêng trông vô cùng sang trọng. Ngôi nhà của tài tử TVB rộng khoảng 400 m2, có 3 tầng, gồm 6 phòng ngủ và nhiều nội thất sang trọng. Khu vực vườn cũng là nơi nam diễn viên yêu thích trong căn nhà. Nơi đây có nhiều cây xanh do chính tay ông chăm sóc.