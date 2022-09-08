Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới!

Sao quốc tế 08/09/2022 15:01

Mới đây, biên kịch Uông Hải Lâm đã đăng bài trên Weibo, chia sẻ về việc Angela Baby có nguy cơ phải đổi nghệ danh về tên thật (Dương Dĩnh). Tin đồn về việc toàn bộ các nghệ sĩ hoạt động tại Trung Quốc buộc phải sử dụng tên tiếng Trung được cư dân mạng lan rộng từ đây.

Sắp đây, cư dân mạng san sẻ bài viết trên Weibo của biên kịch Uông Hải Lâm. Bài đăng tiết lộ Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) yêu cầu Angela Baby đổi nghệ danh hiện tại về tên thật – Dương Dĩnh. Những nghệ sĩ khác đang sử dụng nghệ danh là tên nước ngoài đều phải đổi về tên thật. Việc Lạt Mục Dương Tử đổi nghệ danh về tên thật Lý Gia Kỳ cũng sở hữu liên quan tới Quảng Điện.

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 1

Bài đăng của Uông Hải Lâm nhanh chóng chiếm hạng 1 bảng Hot Search mục Giải trí.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung (Cnet) cho rằng Lạt Mục Dương Tử chỉ muốn đổi tên để tránh sự chỉ trích của dư luận và "làm lại cuộc đời" sau scandal rao bán quà đồng nghiệp tặng. Quảng Điện yêu cầu đổi tên, phải chăng chỉ là cái cớ để động thái của Lạt Mục Dương Tử trở nên hợp lý hơn và né tránh bê bối?

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 2

Lạt Mục Dương Tử sử dụng tên thật với thông điệp: “Cuộc sống sở hữu đắng cay ngọt bùi, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc thế của họ, tôi chỉ là gia vị nhỏ trên bàn ăn của bạn. Đặt mục tiêu mới, trở thành một loại gia vị tốt!”

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 3

Tiền lệ trong việc "đổi tên làm lại cuộc đời" tại Cbiz là nam rapper PGone cũng đã sử dụng tên thật là Vương Duy Sở sau bê bối ngoại tình với Lý Tiểu Lộ vào năm 2019.

Không có bất kỳ thông báo công khai chính thức nào từ phía Quảng Điện về việc yêu cầu nghệ sĩ sử dụng tên thuần Trung. Tuy nhiên, tin đồn trên cũng khiến nhiều cư dân mạng hoang mang. Vì những nghệ sĩ có danh tiếng lớn trong giới, khán giả đã quen tên, nhớ mặt bỗng bị yêu cầu sử dụng tên thật hoặc tên thuần Trung Quốc sẽ gây khó khăn không nhỏ trong việc nhận biết.

Người hâm mộ vẫn có thể nhận ra thần tượng của mình nhưng chưa chắc công chúng đã kịp ghi nhớ. Điều này càng đáng báo động với những ngôi sao mới nổi. Bởi họ chỉ vừa xây dựng sự nghiệp, gây ấn tượng trong lòng khán giả với cái tên ra mắt đã phải tìm cách để công chúng làm quen với tên mới.

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 4

Những ngôi sao có nguy cơ phải đổi về tên thật nếu thông tin Quảng Điện yêu cầu đổi tên là đúng (Ảnh: Trà sữa Cbiz)

Dù chưa từng ra văn bản chính thức nhưng việc sao sử dụng tên thuần Trung lúc hoạt động được coi là “quy tắc ngầm” từ lâu, được khuyến khích tiêu dùng thay vì buộc phải. Có nhẽ vì “quy tắc ngầm” này mà những idol Kpop lúc lấn sân hoạt động tại Trung đều sử dụng tên thật kế bên nghệ danh để tăng độ nhận diện.

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 5

Jessica (cựu thành viên SNSD) sử dụng tên phiên âm Trịnh Tú Nghiên để tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, dù cái tên Jessica quen thuộc với đại chúng hơn

Thực hư chuyện nghệ sĩ phải dùng tên tiếng Trung khi hoạt động tại Cbiz: Là quy tắc ngầm nhưng không mới! - Ảnh 6

Phụ đề trong chương trình cũng dùng tên Trịnh Tú Nghiên, thay vì Jessica

Trong Keep Running, Yuqi (G)I-DLE và Lucas (NCT/ WayV) lúc tham gia show sử dụng tên Trung là Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi. Nhưng Angela Baby thời khắc này vẫn tiêu dùng nghệ danh mà ko bị yêu cầu đổi tên.

Kể từ khi tin đồn Quảng Điện yêu cầu nghệ sĩ dùng tên thuần Trung tại Cbiz nổ ra, ngoài nữ diễn viên Lạt Mục Dương Tử, các ngôi sao khác đều không có động thái mới liên quan. Vì vậy, tương lai một ngày sao Cbiz "thay tên đổi họ" một loạt còn chưa rõ ràng, cho đến khi có thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

Nét đẹp ngọt ngào, xinh tựa búp bê của AngelaBaby năm 20 tuổi

AngelaBaby là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, cô vẫn được nhiều fan săn đón. Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với gương mặt đẹp xinh đẹp, hiếm có trong dàn mỹ nhân xứ Trung.

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