Đang livestream vui vẻ, Lưu Diệc Phi lỡ tay tắt filter để lộ nhan sắc thật khiến fan bật ngửa

Những người nổi tiếng C-Biz khi livestream hầu như luôn dùng beauty filter (bộ lọc làm đẹp ) để làm cho mình trông đẹp hơn (tất nhiên) trước khán giả. Đây là chuyện rất bình thường, đến những người chẳng nổi tiếng như chúng ta cũng thích dùng filter khi chụp ảnh cơ mà!

Mới đây, diễn viên Lưu Diệc Phi cũng có một buổi livestream trò chuyện với các fan. Như mọi người, cô cũng dùng beauty filter, nhưng khi đang trò chuyện thì chẳng may cô bấm vào đâu đó khiến bộ lọc bị tắt đi. Loay hoay chỉnh lại nhưng không được, Lưu Diệc Phi đành thừa nhận với netizen rằng cô không biết bật lại filter và mong mọi người “chịu đựng một chút vậy”.

Ai cũng biết Lưu Diệc Phi xinh đẹp, nhưng nếu cô không trang điểm thì có được thế này không? VCG/ VCG via Getty Images.

Kể từ thời điểm đó, rất nhiều netizen nghe thấy tin Lưu Diệc Phi để mặt mộc mà tắt filter liền vội mở livestream ra để xem nhan sắc thật của cô khiến người khác phải “chịu đựng” đến mức nào.

Có vẻ như thông tin Lưu Diệc Phi để mặt mộc livestream đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhờ tốc lộ lan truyền "chóng mặt" của mạng xã hội, kể từ sau thời điểm đó, lượng khán giả đổ bộ vào xem livestream của cô nàng ngày càng tăng cao.

Thế nhưng, không hề phải "chịu đựng" hay gắng gượng gì cả, Lưu Diệc Phi chẳng cần filter vẫn khiến khán giả phải gục ngã vì quá xinh đẹp và trẻ trung.

Netizen đã không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc quá đỗi trẻ trung của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét rằng nữ diễn viên Mộng Hoa Lục để mặt mộc còn xinh hơn người khác lúc trang điểm điểm kỹ càng:

Vừa qua, Lưu Diệc Phi tham gia đóng chính trong Mộng Hoa Lục - bộ phim cổ trang đánh dấu sự trở lại của cô sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Hiện có thông tin cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1987 đang là cái tên được cân nhắc vào vai nữ chính trong dự án cổ trang Trường Lăng chuẩn bị lên sóng vào thời gian tới.

Cùng chờ đón và ủng hộ những dự án tiếp theo của Lưu Diệc Phi trong tương lai.