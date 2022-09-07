Gia đình Trần Hạo Dân sống xa hoa, bị bóc mẽ chuyện 'than nghèo kể khổ' trong quá khứ

Sao quốc tế 07/09/2022 15:35

Qua những gì Trần Hạo Dân chia sẻ lên mạng xã hội, công chúng cho rằng đời sống của gia đình anh không hề khó khăn như đã chia sẻ từ trước.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây cư dân mạng đã phát hiện ra con gái Trần Hạo Dân đang theo học tại một ngôi trường quốc tế hàng đầu. Được biết, chi tiết này được soi ra từ vlog được hai vợ chồng nam tài tử đăng tải lên mạng xã hội.

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Chi tiết cho thấy con gái Trần Hạo Dân đang theo học tại một ngôi trường quốc tế hàng đầu có học phí bậc tiểu học là 324 triệu đồng mỗi năm - Ảnh: Internet

Theo đó, từ huy hiệu được đính trên áo của con gái Trần Hạo Dân, netizen phát hiện ngôi trường quốc tế mà cô bé đang theo học có học phí bậc tiểu học là 90.000 NDT (324 triệu đồng) cho một năm và tăng dần lên ở các bậc THCS và THPT.

Trước đây, con gái lớn của Trần Hạo Dân cũng được biết là đang theo học tại một ngôi trường quý tộc xứ Cảng Thơm với học phí 64.000 USD. Năm ngoái, cô bé chuyển sang học tại một trường ở Thượng Hải với mức học phí cũng thuộc hàng top.

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Trần Hạo Dân và bà xã Tưởng Lệ Sa bị bắt gặp đi xem nhà vào đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, Trần Hạo Dân và bà xã Tưởng Lệ Sa bị bắt gặp đi xem nhà. Cặp đôi dự định sẽ chuyển sang sống tại một căn hộ rộng 300m2 để thuận tiện cho việc học của các con.

Trước đó, vào tháng 7/2020, trong một cuộc phỏng vấn với Sohu, Trần Hạo Dân cho biết dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình anh. Thu nhập của hai vợ chồng khá bấp bênh và phải dè xẻn trong chi tiêu.

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Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận mỉa mai việc Trần Hạo Dân "than nghèo kể khổ" vì cuộc sống gia đình anh không hề khó khăn như chia sẻ trước đó. Một số comment của netizen:

- "Năm ngoái gia đình họ còn sống trong một ngôi nhà cao cấp ở Thượng Hải, có tầm nhìn thẳng ra trung tâm thành phố đó".

- "Vốn dĩ họ đâu có nghèo, chỉ là ít tiền hơn các ngôi sao khác thôi".

- "Cả 4 người con đều theo học trường quốc tế mà vẫn lên than vãn".

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Từ khóa:   Trần Hạo Dân gia đình Trần Hạo Dân sao Hong Kong sao châu Á sao Hoa ngữ

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