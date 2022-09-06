Choáng ngợp với số lượng người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa vẫn luôn được mệnh danh là "thần tượng của các thần tượng". Sức hút của thiên vương Hong Kong được chứng minh qua sự kiện âm nhạc mới đây.

Trang HK01 đưa tin, Lưu Đức Hoa tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến thu hút tới hơn 350 triệu người theo dõi, tạo nên kỷ lục trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sức hút bền bỉ với thời gian của thiên vương Hong Kong.

Ngay khi vừa bắt đầu, đã có 39 triệu người túc trực để chờ đợi màn trình diễn của Lưu Đức Hoa. Mỗi phút lại có thêm 10 triệu người tham gia, chỉ sau nửa giờ, số đã người xem đã đạt 100 triệu. Sau một giờ có 200 triệu người thưởng thức màn trình diễn của nam ca sĩ và cuối cùng lượng người xem đạt 350 triệu.

Sau một giờ có 200 triệu người thưởng thức màn trình diễn của nam ca sĩ và cuối cùng lượng người xem đạt 350 triệu - Ảnh: HK01

Trong buổi trình diễn, Lưu Đức Hoa đã thể hiện lại nhiều ca khúc bất hủ của mình như Đứa trẻ ngốc, Em là truyền thuyết của anh, Bản tình ca buồn, Tình phai nhạt, Nụ hôn biệt ly, Đều tại anh, Nước quên tình... Khán giả bình luận họ như được sống lại quãng đời tuổi thơ khi nghe các bài hát của Lưu Đức Hoa.

Bên cạnh đó, còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hong Kong như Lý Hảo, Lương Vịnh Kỳ, Lâm Tử Tường cũng xuất hiện để gửi lời chúc mừng buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa và kể lại những kỷ niệm khi hợp tác với thiên vương Hong Kong.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Lưu Đức Hoa có buổi trò chuyện với người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát sóng.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài TVB. Hơn 40 năm hoạt động trong nghề, Lưu Đức Hoa được đánh giá là "thần tượng mẫu mực". Anh không sử dụng đặc quyền ngôi sao, luôn thân thiện, ít khi dùng diễn viên đóng thế. Ở tuổi 62, nam diễn viên vẫn miệt mài trên phim trường dù nhiều lần chấn thương.

Màn biểu diễn của Lưu Đức Hoa tại The Voice of China bị chê 'treo đầu dê bán thịt chó' Sự xuất hiện của "thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa trong The Voice of China đã khiến khán giả đi từ háo hức đến thất vọng và kết thúc là phẫn nộ vô cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-ngop-voi-so-luong-nguoi-xem-buoi-hoa-nhac-truc-tuyen-cua-luu-duc-hoa-499288.html