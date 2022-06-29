Bắt gặp Lưu Đức Hoa trên phim trường, liệu nam diễn viên còn phong độ như xưa?

Mới đây, Lưu Đức Hoa được bắt gặp khi nam diễn viên đang tất bật trên phim trường dự án mới.

Vào ngày 28/6, trang Sina chia sẻ những khoảnh khắc Lưu Đức Hoa bận rộn trên phim trường dự án Sneak (hay còn gọi Tương tiến tửu). Trong ảnh, nam diễn viên gây ấn tượng với trang phục áo cổ lọ kết hợp cùng vest đen lịch lãm, đeo kính và mái tóc vuốt cao nam tính. Trang 163 nhận xét Lưu Đức Hoa toát lên phong thái quý ông quyến rũ và trẻ trung dù đã 61 tuổi.

Trên trường quay, Lưu Đức Hoa và các bạn diễn Trịnh Tắc Sĩ, Lâm Gia Đống, Nhậm Đạt Hoa, Bành Vu Yến… làm việc năng nổ. Kết thúc mỗi phân đoạn, nam thần 6X cũng như cả ê kíp kiểm tra và nhanh chóng tập trung cho cảnh quay tiếp theo.

Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa có lúc cũng thể hiện vẻ mặt có phần khó chịu vì bị chụp lén khi đang đóng phim. Các đồng nghiệp của nam diễn viên như Trịnh Tắc Sĩ và nhân viên đoàn làm phim cũng chẳng giấu được biểu cảm không hài lòng trước sự quan tâm quá mức của giới truyền thông trên phim trường.

Sau khi xong công việc, Lưu Đức Hoa lập tức trở về trạng thái vui vẻ. Sina tiết lộ anh rất thân thiện và khiêm tốn, luôn tươi cười chào hỏi nhân viên và trò chuyện hòa đồng cùng mọi người. Đặc biệt, việc phải diện trang phục thu đông dày cộm quay phim dưới thời tiết nắng nóng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Đức Hoa.

Sneak là dự án điện ảnh thuộc thể loại hành động tội phạm giật gân, được giới làm phim Hoa ngữ đặt nhiều kỳ vọng. Tác phẩm do Quan Trí Diệu làm đạo diễn, Tu Thành Diệp viết kịch bản, Lâm Địch An và Tiền Gia Lạc chỉ đạo võ thuật. Đáng chú ý là phim còn quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám, như: Lưu Đức Hoa, Trịnh Tắc Sĩ, Lâm Gia Đống, Nhậm Đạt Hoa, Bành Vu Yến…

Ngoài bà xã Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa còn muốn nuôi người phụ nữ này cả đời Khi Lưu Đức Hoa phá sản vì đầu tư thất bại, chỉ có một người chủ động cho Lưu Đức Hoa vay 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 138 tỷ đồng) để giúp anh vượt qua khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-gap-luu-duc-hoa-tren-phim-truong-lieu-nam-dien-vien-con-phong-do-nhu-xua-479673.html