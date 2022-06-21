Ngoài bà xã Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa còn muốn nuôi người phụ nữ này cả đời

Sao quốc tế 21/06/2022 20:35

Khi Lưu Đức Hoa phá sản vì đầu tư thất bại, chỉ có một người chủ động cho Lưu Đức Hoa vay 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 138 tỷ đồng) để giúp anh vượt qua khó khăn.

Lưu Đức Hoa là diễn viên "cấp bậc đế vương" mà mọi người đều rất quen thuộc, ngoại hình không chê vào đâu được, ca hát và diễn xuất thành thạo. Tuy nhiên, nam diễn viên có khoảng thời gian khó khăn, phá sản vì đầu tư thất bại, nhiều bạn bè anh em đều tránh xa, chỉ có một người chủ động cho Lưu Đức Hoa vay 40 triệu để giúp anh vượt qua khó khăn.

Tại một buổi lễ trao giải năm 2011, Lưu Đức Hoa với tư cách là Tứ thiên vương, đã quỳ xuống trước Diệp Đức Nhàn, hành động này khiến vô số cư dân mạng xúc động. Hai người gặp nhau vào năm 1982. Khi đó, Lưu Đức Hoa mới bước vào làng giải trí, và anh vẫn còn là một thanh niên chưa thấu hiểu sự đời. Còn Diệp Đức Nhàn đã nổi tiếng trong giới. Lưu Đức Hoa từng bị phá sản trong đầu tư và cần rất nhiều tiền để trở lại, nhưng chỉ có một người phụ nữ đã cho anh vay 40 triệu (~ 138 tỷ đồng), đó chính là Diệp Đức Nhàn.

Ngoài bà xã Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa còn muốn nuôi người phụ nữ này cả đời - Ảnh 1Ngoài bà xã Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa còn muốn nuôi người phụ nữ này cả đời - Ảnh 2

Ngoài ra, Diệp Đức Nhàn cũng chỉ dạy cho Lưu Đức Hoa về những kỹ năng diễn xuất, động viên nam minh tinh và giúp anh giải quyết một số việc. Với sự giúp đỡ của ân nhân, kỹ năng diễn xuất của Lưu Đức Hoa ngày càng thuần thục và sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Có thể nói nếu không có sự hỗ trợ của Diệp Đức Nhàn thì Lưu Đức Hoa sẽ không được như ngày hôm nay.

Cả hai còn đóng chung bộ phim điện ảnh Đào Tỷ, khi tác phẩm xúc động này được công chiếu, nó đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả lẫn gặt hái những thành tích phòng vé ấn tượng. Cả hai cũng giành được nhiều giải thưởng nhờ bộ phim này. Những việc làm tốt sẽ được đền đáp. Lưu Đức Hoa cảm ơn cô đã giúp đỡ bản thân, hứa sẽ chăm sóc cô trong những năm tháng sau này, coi cô như mẹ ruột của mình.

Ngoài bà xã Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa còn muốn nuôi người phụ nữ này cả đời - Ảnh 3

Mặc dù Diệp Đức Nhàn sở hữu nhiều thành tích trong sự nghiệp nhưng cuộc sống đời thường của bà lại không như mong đợi. Sau khi nữ diễn viên ly hôn với chồng, đứa con ruột thịt cũng rời xa bà mà đi. Con cái không hiếu thuận, lại thuộc kiểu ăn bám phá gia chi tử, sau khi khiến Diệp Đức Nhàn phá sản thì cũng không hề chăm lo, nuôi nấng bà cho tròn chữ hiếu làm con.

Ở tuổi 74, cuộc sống của Diệp Đức Nhàn vô cùng thê lương. Lúc này, Lưu Đức Hoa luôn bên cạnh Diệp Đức Nhàn như một người con trai chủ động gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ nuôi. Nam diễn viên thường xuyên ở bên đồng hành, bầu bạn cùng Diệp Đức Nhàn, để bà có thể sống hạnh phúc trong những năm tháng sau này. 

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