Bành Vu Yến tái xuất trong siêu dự án hành động giật gân với nam tài tử Lưu Đức Hoa

Sao quốc tế 14/06/2022 15:14

Sau nhiều tháng "thất nghiệp" vì dịch bệnh, Bành Vu Yến cuối cùng cũng có tác phẩm đầu tiên trong năm 2022 thuộc thể loại hành động giật gân kết hợp với nam tài tử Lưu Đức Hoa.

Nhật báo Tin Đảo đưa tin vào ngày 13/6 vừa qua, phim điện ảnh thuộc thể loại hành động giật gân Tương Tiến Tửu do Quan Trí Diệu đạo diễn, Lâm Địch An và Tiền Gia Lạc chỉ đạo võ thuật chuẩn bị được khai máy. Được biết, dự án này có sự tham gia của những cái tên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến, Lâm Gia Đống và Chu Giám Nhiên.

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Lưu Đức Hao sẽ kết hợp với Bành Vu Yến trong dự án Tương Tiến Tửu - Ảnh: Internet

Đạo diễn Tiền Gia Lạc chia sẻ trên On rằng, các diễn viên trong Tương Tiến Tửu sẽ có nhiều cảnh hành động nguy hiểm. Tờ HK01 cho hay, Lưu Đức Hoa đang rèn tập thể lực để chuẩn bị cho vai diễn của mình, trước đó anh đã ghi hình dự án Crisis Route.

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Bành Vu Yến suốt nhiều tháng qua phải chịu cảnh 'thất nghiệp' do thành phố anh sống bị phong tỏa vô thời hạn - Ảnh: Internet

Được biết, suốt nhiều tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà thành phố Thượng Hải - nơi Bành Vu Yến sống - đã bị phong tỏa dài hạn, khiến cho nam diễn viên cũng rơi vào cảnh "thất nghiệp" theo. Trong giai đoạn này, nam tài tử họ Bành thường đăng tải các video đời sống, nấu ăn và livestream nói chuyện cùng fan của mình. Đến khi nhận được lời mời tham gia Tương Tiến Tửu, anh mới rời nhà đến Hong Kong.

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Kể từ năm 2018, sau ồn ào giành ghế VIP của Lý Băng Băng, danh tiếng của Bành Vu Yến giảm sút thấy rõ - Ảnh: Internet

Kể từ năm 2018, sau ồn ào giành ghế VIP của Lý Băng Băng, danh tiếng của Bành Vu Yến giảm sút thấy rõ. Anh bị nhà sản xuất lờ đi, mỗi năm chỉ tham gia vào một phim duy nhất. Tương Tiến Tửu cũng là bom tấn hành động – võ thuật hiếm hoi của nam diễn viên trong 4 năm trở lại đây.

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Mới đây, netizen tình cờ chụp được bức ảnh của Bành Vu Yến và điều khiến mọi người phải ngạc nhiên đến há hốc là thật khó tin người đàn ông với mái tóc lưa thưa và xơ xác trong bức ảnh chính là nam thần Bành Vu Yến.

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