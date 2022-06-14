Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bác sĩ Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng vẫn duy trì tình trạng độc thân.

Chung Hân Đồng là một trong những gương mặt khá lận đận chuyện tình duyên. Cô yêu nhiều, yêu hết mình nhưng chưa tìm được một nửa đích thực. Đặc biệt, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bác sĩ Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng vẫn duy trì tình trạng độc thân. Cuộc hôn nhân đổ vỡ này cũng khiến ngọc nữ của màn ảnh Hồng Kông có cái nhìn khác về tình yêu, mối quan hệ vợ chồng. Trong chương trình truyền hình mới đây, ngôi sao 41 tuổi thừa nhận, cô không còn muốn hẹn hò với bất kỳ người nào kém tuổi. Vậu nên, phát ngôn của Chung Hân Đồng khiến khán giả theo dõi chương trình cho rằng, cô vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với bác sĩ Lại Hoằng Quốc.

Chồng cũ kém Chung Hân Đồng 8 tuổi. Trước khi tiến tới hôn nhân với bác sĩ Lại Hoằng Quốc, cô từng hẹn hò với Trần Quán Hy, Juno Mak và Tyler Kwon. Đứng trước những câu hỏi về các mối quan hệ trong quá khứ, Chung Hân Đồng thừa nhận, cô là một người thiếu may mắn. Thậm chí, cô từng tiết lộ sau khi ly hôn, cô khóc rất nhiều. Nữ diễn viên thừa nhận, nguyên nhân khiến cô và Lại Hoằng Quốc chia tay là do bất đồng quan điểm sống.

Hiện tại, Chung Hân Đồng đã bước qua những ngày tháng khó khăn. Khi được hỏi về người đàn ông có thể khiến cô rung động lúc này, Chung Hân Đồng nói: "Tôi cần một người truyền cho tôi năng lượng tích cực và một người có thể dẫn dắt tôi". Nữ diễn viên xinh đẹp cũng mong người đàn ông tương lai là một người rộng lượng, không tính toán chi ly và sống có trách nhiệm. Nữ diễn viên thú nhận, thời gian qua, cô cũng có người theo đuổi nhưng người đẹp không thể rung động. Sau đổ vỡ tình cảm liên tiếp, cô hiểu rằng, mình cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo khi bước vào một mối quan hệ mới. Hiện tại, giọng ca của nhóm Twins thấy hạnh phúc, vui vẻ khi sống độc thân, dành thời gian cho công việc, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông. Không chỉ nổi tiếng khắp châu Á khi hoạt động âm nhạc với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Twins, cô còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Cô từng ghi dấu ấn trong các bộ phim như Đại Đường nữ tuần án, Võ Tắc Thiên bí sử, Cổ kiếm kỳ đàm, Thiên cơ biến, Hương vị trái cấm, Sự trả thù của nàng công chúa, Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng…

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ Cú sốc tan vỡ với chồng cũ đã khiến cho Chung Hân Đồng mất niềm tin vào hôn nhân, cô quyết định sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa.

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