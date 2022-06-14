Nam thần Hong Kong Ngô Ngạn Tổ từng vì cứu người mà nhập viện khâu 6 mũi

Sao quốc tế 14/06/2022 14:31

Chứng kiến cô gái yếu đuối bị quấy rối nhưng không dám đáp trả, Ngô Ngạn Tổ đã ra tay cứu giúp, hành động của anh sau đó được nhiều người khen ngợi.

Dư luận Trung Quốc những ngày qua đang xôn xao bởi vụ việc một cô gái bị nhóm côn đồ đánh đập dã man tại thành phố Đường Sơn. Nguyên nhân của vụ việc là vì cô gái đã từ chối lời tán tỉnh của một người đàn ông lạ mặt.

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Sự việc 'Đánh người ở Đường Sơn' đang là chủ đề nóng tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, nhiều ngôi sao như Thành Long, Chương Tử Di, Tô Di, Hình Phi, Lam Doanh Oánh,... đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước hành động man rợ này.

Mới đây, nhiều cư dân mạng đã nhắc lại chuyện Ngô Ngạn Tổ ra tay giúp đỡ một cô gái trẻ lâm vào tình trạng tương tự vào năm 2005.

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Ngô Ngạn Tổ từng đứng ra bảo vệ một cô gái khỏi việc bị quấy rối vào năm 2005

Ngô Ngạn Tổ cho hay, khi đó, anh đã nhìn thấy một vị khách trong quán bar liên tục có những hành động đụng chạm vượt quá giới hạn với một cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái này khi đó đã sợ hãi đến mức không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng nhìn sang Ngô Ngạn Tổ để cầu cứu.

"Tôi lập tức đi lên phía trước, yêu cầu đối phương dừng hành động đó lại một cách lịch sự" - nam diễn viên kể lại.

Tuy nhiên, người đàn ông kia không những không dừng hành động của mình lại mà còn dùng chai rượu đập vào đầu của Ngô Ngạn Tổ. Nam tài tử Hong Kong sau đó đã đấm gãy mũi đối phương.

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Hành động dũng cảm của Ngô Ngạn Tổ nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng - Ảnh: Internet

Sau đó, Ngô Ngạn Tổ đã phải nhập viện và khâu 6 mũi, may mắn là vết thương không gây chấn động đến não bộ, những trán của anh vẫn còn một vết sẹo vì cứu người. Nhiều netizen đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm của Ngô Ngạn Tổ.

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