Ngũ Vịnh Vy 'trở mình' thành đại gia nhờ cuộc hôn nhân kéo dài 13 ngày với ông xã hơn 31 tuổi

Chồng mất khi chỉ mới kết hôn được 13 ngày, nữ diễn viên Ngũ Vịnh Vy được thừa hưởng gia tài kếch xù trị giá hơn 500 tỷ đồng.

Ngũ Vịnh Vy là một trong những người đẹp Hong Kong đình đám nhất những năm 1990. Năm 20 tuổi, cô lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Châu Á và giành được giải Người Đẹp Ăn Ảnh, danh hiệu này đồng thời giúp cô bước chân vào làng giải trí. Ngũ Vịnh Vy lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Châu Á và giành được giải Người Đẹp Ăn Ảnh Thuở ấu thơ, Ngũ Vịnh Vy sống trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, cô bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột của gia đình. May thay, cô và một người đàn ông giàu có, hơn cô 31 tuổi yêu nhau, cũng chính người này đã giúp đỡ cô tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á.

Bước ra khỏi cuộc thi, Ngũ Vịnh Vy nhanh chóng có chỗ đứng trong ngành giải trí và trở thành "nữ thần" của người người hâm mộ. Sau đó, người đẹp họ Ngũ ký hợp đồng với đài truyền hình ATV và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Ngũ Vĩnh Vy thành công liên tiếp sau khi bước chân vào ngành giải trí - Ảnh: Internet Ít lâu sau, Ngũ Vịnh Vy chính thức lên xe hoa với người tình hơn cô 31 tuổi khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vì sự cách biệt quá lớn về tuổi tác, địa vị và tài sản, nhiều người cho rằng nữ diễn viên lấy chồng vì tiền của ông chứ không phải vì tình cảm thật sự.

Kết hôn được 13 ngày, Ngũ Vịnh Vy trở thành góa phụ khi chỉ mới 21 tuổi - Ảnh: Internet Cứ tưởng rằng chân tình sẽ cảm hóa được lòng người, nhưng đáng tiếc là chỉ sau 13 ngày kể từ khi kết hôn, ông xã của Ngũ Vịnh Vy lại đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Trước cái chết của chồng mới cưới, nữ diễn viên họ Ngũ đã phải hứng chịu những lời đồn ác ý từ phía dư luận. Thậm chí có người còn gọi cô là "sao chổi" khắc chết chồng, đồn cô bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà. Thời điểm này, với danh nghĩa là vợ hợp pháp, Ngũ Vịnh Vy được thừa kế 170 triệu NDT (hơn 588 tỷ đồng) từ tài sản mà ông xã đại gia để lại. Ngũ Vịnh Vy tái hôn với nam diễn viên Luyện Hải Đường vào năm 1999 - Ảnh: Internet Sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, Ngũ Vịnh Vy vẫn có thể vực dậy tinh thần và quay về sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhờ vậy, nữ diễn viên đã để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm kinh điển như Mảnh Vườn Xanh, Kiến Trúc Hữu Tình Thiên, Hào Môn Dậy Sóng...

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân vừa qua đã đón tuổi mới cùng với ông xã Hứa Tấn Hanh và những người bạn thân thiết của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-vinh-vy-tro-minh-thanh-dai-gia-nho-cuoc-hon-nhan-keo-dai-13-ngay-voi-ong-xa-hon-31-tuoi-476224.html