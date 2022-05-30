Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung đáp trả đanh thép khi bị đồn sắp kết hôn

Sao quốc tế 30/05/2022 09:13

Sau khi tin đồn sắp kết hôn xuất hiện khắp mặt báo, Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung đã có lời giải thích cho tất cả.

Cách đây không lâu, Trần Pháp Dung đã chia sẻ một đoạn video lên trang cá nhân của mình, trong đó có chi tiết cô đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út làm dấy lên tin đồn cô sắp kết hôn. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của cô.

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Chiếc nhẫn trên ngón áp út làm dấy lên tin đồn Trần Pháp Dung - Ảnh: Internet

Đối diện với loạt tin đồn sắp lập gia đình của bản thân, Trần Pháp Dung mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình một bài viết giải thích. Cô tâm sự: "Nhìn thấy những đầu báo viết tôi sắp kết hôn thật là hài hước, thật ra tôi đang quay phim truyền hình, chiếc nhẫn là đạo cụ của đoàn làm phim mà thôi, vì trong phim tôi kết hôn rồi".

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Hoa hậu Hong Kong 1989 cho biết chiếc nhẫn kia chỉ là đạo cụ đóng phim - Ảnh: Internet

Sinh năm 1967 tại Tô Thiên, Giang Tô, Trần Pháp Dung tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1989 và đoạt được ngôi vị cao nhất. Sau đó, người đẹp được chiêu mộ vào TVB và tham gia vào nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hồ Sơ Trinh Sát 3, Mỹ Vị Thiên Vương, Đội Điều Tra Liêm Chính...

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Trần Pháp Dung có một tình bạn đẹp cùng với Chu Ân, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân - Ảnh: Internet

Từng trải qua tan vỡ tình cảm và bị bạn trai cũ lừa đảo, Trần Pháp Dung đến nay vẫn chưa có ý định kết hôn. Tuy nhiên, Hoa hậu Hong Kong 1989 cho biết cô không hề mất niềm tin vào tình yêu: "Tôi tin vào tình yêu, nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi, không ép buộc. Tôi cũng không nóng vội bởi đâu biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ tôi là một người độc thân hạnh phúc".

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Tuy không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn đã có người thương, động thái mới nhất của Trần Pháp Dung đã khiến cho công chúng tin rằng cô đã tìm được ý trung nhân ở tuổi 56.

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