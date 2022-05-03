Thanh xuân của Ngô Ngạn Tổ như thế nào mà khiến phái đẹp phải 'tự ngã vào lòng anh'?

Nhan sắc của nam thần Hong Kong Ngô Ngạn Tổ thời xuân xanh từng khiến cho mọi cô gái trên toàn châu Á phải mơ về anh khi chìm vào giấc ngủ.

Cuối những năm 1990, đầu 2000 chính là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Ngô Ngạn Tổ. Độ nổi tiếng của anh không chỉ bó buộc trong Hong Kong mà còn vươn ra xa hơn nữa, biến nam tài tử trở thành một trong những người đàn ông được phái đẹp ao ước nhất. Nhan sắc thời trẻ của Ngô Ngạn Tổ - Ảnh: Internet Thời trẻ, Ngô Ngạn Tổ có nhan sắc đúng chuẩn một "soái ca" với vẻ đẹp nam tính, các đường nét khuôn mặt sắc sảo và ngũ quan tinh tế. Không những vậy, việc chăm tập gym đã giúp cho anh sở hữu một body rắn chắc như "tạc tượng" làm cho ai cũng không thể rời mắt trong các cảnh phim mà anh khoe ngực trần.

Body rắn chắc của anh khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh: Internet Khác với nhiều đồng nghiệp, con đường nổi tiếng của NGô Ngạn Tổ không mấy gian truân, nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, trong một lần du lịch Hong Kong thì anh đã nhận được lời mời đóng phim. Bộ phim điện ảnh đầu tay của anh là Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến đã thành công vang dội, tạo bước đệm vững chắc cho con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp sau này. Độ nổi tiếng của Ngô Ngạn Tổ từng vươn tầm ra thế giới - Ảnh: Internet Ngoài Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến, Ngô Ngạn tổ cũng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Du Viên Kinh Mộng, Đơn Thân Nam Nữ, Thiết Thính Phong Vân 2… Nam tài tử họ Ngô còn xuất hiện trong các bom tấn Hollywood như Warcraft, Tomb Raider.

Ngô Ngạn Tổ kết hôn với vợ sau 8 năm yêu nhau - Ảnh: Internet Vào năm 2010, Ngô Ngạn Tổ chính thức kết hôn với người bạn gái 8 năm Lisa Selesner, 3 năm sau cả hai người đón con gái đầu lòng. Vợ của anh cũng có xuất thân không hề tầm thường, theo đó cô là con gái của một chủ tịch sòng bạc tại Las Vegas và cả hai yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Hình ảnh của Ngô Ngạn Tổ vào đầu năm nay - Ảnh: Internet Ở tuổi 47, Ngô Ngạn Tổ không còn tham gia vào làng giải trí nữa mà có một cuộc sống kín tiếng cùng với gia đình nhỏ của mình. Dựa trên các bức ảnh chụp vào đầu năm nay, có thể thấy nam tài tử vẫn vô cùng phong độ và lịch lãm.

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