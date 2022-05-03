Sao nam bị vợ bạo hành đến mức trầm cảm: Chịu đựng 500 cái tát, quỳ gối cầu xin tha thứ, mất hết tài sản sau ly hôn

Sao quốc tế 03/05/2022 13:37

Vì muốn giữ danh dự cho vợ cũ, sao nam này chỉ nói ra sự thật về cuộc hôn nhân "ác mộng" của mình nhiều năm sau khi ly hôn.

Dư luận xứ Trung từng một phen chấn động khi biết tin MC Vương Tử Kiện từng bị vợ của mình bạo hành dã man, đánh đập thậm tệ đến mức phải nhập viện điều trị 8 lần. Không những vậy, sau khi ly hôn anh mới vỡ lẽ toàn bộ tài sản của mình đã bị vợ cũ chiếm đoạt hết.

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Vương Tử Kiện bị vợ cũ bạo hành suốt nhiều năm chung sống - Ảnh: Internet

Theo đó, vào năm 2010, Vương Tử Kiện kết hôn với vợ là Hoàng Nhã Tịnh trong sự chúc phúc của nhiều người. Nam MC còn từng tự hào nói rằng vì vợ anh là một quán quân taekwondo nên sẽ có thể bảo vệ anh. Nhưng nam nghệ sĩ không ngờ rằng chính việc Nhã Tịnh biết võ đã đem đến cho anh một giai đoạn "sống trong địa ngục" và dẫn đến cả hai phải ly hôn vào năm 2017. Tuy vậy, khi được hỏi về lý do ly hôn thì nam MC chỉ đáp do khác nhau về quan điểm sống.

Đến năm 2019, trong một talkshow, Vương Tử Kiện mới dám ngậm ngùi kể lại sự bạo lực của vợ cũ: "Vợ đánh tôi một lần, không ngờ rằng sau này đó lại biến thành thói quen, tôi chỉ có thể vừa khóc vừa chạy trốn". Không những vậy, anh từng bị sang chấn tâm lý một thời gian dài vì phát hiện toàn bộ tài sản mà bản thân tích góp nhiều năm đã bị vợ bí mật sang tên.

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Sau ly hôn, vợ cũ của Vương Tử Kiện còn chiếm đoạt tất cả tài sản mà anh nhiều năm tích góp - Ảnh: Internet

Hồi đầu, khán giả còn tưởng Vương Tử Kiện đang đùa vì anh vốn có bản tính hài hước, tuy vậy nhiều netizen cũng nhanh phát hiện ra các hình ảnh khuôn mặt nam MC bầm tím, trông vô cùng đau đớn. Trên trang cá nhân của mình, Vương Tử Kiện cũng từng bày tỏ: “Bạo lực gia đình, không phải chuyện gia đình người khác, đây là chuyện của cả xã hội”.

Truyền thông Trung Hoa sau này mới điều tra và biết được, thì ra Vương Tử Kiện từng bị vợ cũ tát hơn 500 cái, 6 lần bị dí tàn thuốc vào người và nhập viện điều trị 8 lần sau bạo hành. Hôn nhân không hạnh phúc đã khiến cho Vương Tử Kiện trầm cảm nặng, sút 18kg trong thời gian ngắn và phải dùng thuốc ngủ để ổn định tinh thần.

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Hiện giờ, Vương Tử Kiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp và đán sân sang diễn viên - Ảnh: Internet

Trang tin tức Sina từng đưa tin rằng, trong thời gian chung sống, có lần Vương tử Kiện bị vợ đánh đến nỗi phải van xin: "Em có thể tạm thời đừng đánh anh nữa được không, anh còn phải đi quay show nữa". Lúc này, Hoàng Nhã Tịnh mới dừng tay và nói: "Cho anh tiếp tục quỳ, dám đứng lên thử xem". Sau đó, nam MC chỉ có thể tiếp tục chịu phạt quỳ mà không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Sau 5 năm ly hôn, Vương Tử Kiện hiện nay đã quay trở lại hào quang sân khấu và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Tuy vậy, có lẽ do quá ám ảnh về cuộc hôn nhân khi xưa mà cho đến thời điểm hiện tại thì nam MC vẫn chưa có ý định đi thêm bước nữa.

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