Vượt scandal, Thả Thí Thiên Hạ 'vượt mặt' Ngự Giao Ký thống trị BXH nhiệt độ phim cổ trang tháng 4/2022

Mới đây, Maoyan đã công bố top 10 bộ phim cổ trang có nhiệt độ cao nhất tháng 4 năm 2022. Mặc dù được khen ngợi hết lời nhưng Chúc Khanh Hảo chỉ ngậm ngùi dừng lại ở top 3 với mức nhiệt 9547.40. Trong khi đó, Ngự Giao Ký của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị Thả Thí Thiên Hạ đánh bại.

Cụ thể về vấn đề đạo nhái ý tưởng, Thả Thí thiên Hạ đã "mượn trắng trợn" rất nhiều tình tiết từ drama Hạc Lệ Hoa Đình do La Tấn và Lý Nhất Đồng chủ diễn. Đến hiện tại, đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kì phản hồi nào về vấn đề này.

Đây được coi là điều dễ hiểu vì Ngự Giao Ký đã kết thúc từ đầu tháng 4 nên nhiệt độ không còn được duy trì trong suốt cả tháng. Trong khi đó, Thả Thí Thiên Hạ lại đang là bộ phim được khán giả dành phần lớn sự quan tâm đặc biệt sau khi bộ phim này vướng phải những tranh cãi xung quanh vấn đề đạo nhái và ngược đãi động vật.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố đạo nhái Hạc Lệ Hoa Đình - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, những candal này đã giúp cho Thả Thí Thiên Hạ vươn lên trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất trong tháng 4/2022.

Mặc dù chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng này nhưng cả Ngự Giao Ký và Thả Thí Thiên Hạ lại bị khán giả đánh giá là kém cạnh hơn hẳn Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên.

Chúc Khanh Hảo - Ảnh minh họa: Internet

Dù có nội dung phim đơn giản, Chúc Khanh Hảo vẫn được khen hết lời vì dễ xem, hài hước cùng những màn tương tác đáng yêu giữa cặp đôi chính. Quan trọng là bộ phim không hề nổi lên nhờ tai tiếng như Thả Thí Thiên Hạ hay Ngự Giao Ký.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ khi Ngự Giao Ký bị Thả Thí Thiên Hạ đánh bại. Trước đó, Ngự Giao Ký luôn tỏ ra được lòng khán giả hơn hẳn Thả Thí Thiên Hạ, các số liệu cũng cho thấy phim của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn thắng thế trước đối thủ. Tuy nhiên, sau sự cố, sự chú ý của khán giả dường như đang được ưu ái dành cho Thả Thí Thiên Hạ, đó cũng là lý do giúp cho bộ phim đánh bại được một đối thủ mạnh như Ngự Giao Ký.