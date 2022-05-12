Khi những sao nam cách ly tại nhà: Trần Hiểu quá lười tập thể dục, Bành Vu Yến mặt mày râu ria xuề xòa như ông chú trong tiểu khu

Dịch bệnh đã thực sự gây khó khăn cho nhiều người, nhiều nghệ sĩ cũng bắt đầu tự cách ly tại nhà, cũng tiện có thời gian nghỉ dưỡng nếu không thể ra ngoài làm việc. Nhiều nghệ sĩ tự cách ly nghỉ dưỡng tại nhà nên họ cũng trở nên thoải mái và tự nhiên hơn, cho nên họ cũng không chăm chút cho vẻ ngoài của mình như khi ở các sự kiện hay trên phim ảnh . Vậy nên không có gì lạ khi họ trở nên trông có vẻ luộm thuộm hơn những lúc xuất hiện công khai trước công chúng.

Không biết từ khi nào, thì cái tên “Bành Vu Yến” đã trở thành một tính từ để hình dung đến những người có ngoại hình chỉnh du lúc nào cũng được chăm chút, hình thể hoàn hảo. Đương nhiên để một người đàn ông được gọi là “Bành Vu Yến” thì ngoại hình của người đó phải được đánh giá rất cao.

Trong lòng mọi người thì Bành Vu Yến thật sự là một người đàn ông vô cùng chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân, không chỉ có cơ bắp cuồn cuộn mà khuôn mặt cũng rất điển trai, nhiều người còn so sánh anh với Leonardo DiCaprio ngoại quốc. Giữa bọn họ có vài điểm tương đồng và điều quan trọng nhất là theo năm tháng dần trôi thì lúc nhìn lại họ cũng biến đổi quá nhiều.

Lúc trước xem trong một chương trình có sự tham gia của Bành Vu Yến, cũng không khỏi cảm thán. Hình như Bành Vu Yến không hề già đi mà là những cô gái nhỏ từng yêu thích anh ấy đều trưởng thành rồi. Anh ấy vẫn rất trẻ trung và điển trai như mọi khi. Chắc chắn rằng ưu điểm của việc trở thành một minh tinh chính là bị thời gian bỏ quên so với những người làm nghề khác.

Vì vậy, khi hình ảnh một người đàn ông với bộ râu không cạo, má béo, mặc áo phông trơn màu xám và đội mũ đỏ xuất hiện, không ai nghĩ rằng người đàn ông lôi thôi đấy thực sự là nam thần Bành Vu Yến lúc nào cũng chăm chút tỉ mỉ cho vẻ ngoài của mình! Và khi một bức ảnh khác của anh được đăng tải, netizen không khỏi há hốc mồm.

Anh ấy đeo khẩu trang màu xanh, những nếp nhăn trên mắt có thể kẹp chết được cả muỗi rồi, và đầu lưa thưa tóc. Nhìn thế nào cũng thấy đó là một ông lão trung niên, nhìn trông giống như một ông chú trong tiểu khu đang đi dạo xung quanh, căn bản không thể nào ngờ tới ông chú đi dạo đó chính là Bành Vu Yến.

Không biết là lúc trước nam thần này đã trải qua chuyện gì mà lúc này có thể tàn tạ đến vậy, phải chăng đây là dáng vẻ chân thật nhất của anh?

Quả nhiên kể cả là minh tinh cũng không chạy thoát khỏi sự ăn mòn của năm tháng, nam thần có tốt trẻ đến đâu thì cũng không khỏi tình trạng đầu hói.

Không ít người còn bày tỏ: Lần đầu tiên họ cảm nhận giữa họ và Bành Vu Yến lại gần gũi đến vậy.

Trần Hiểu

Bộ phim mới của anh gần đây cũng đang được lên sóng, cũng đã lâu rồi Trần Hiểu chưa có tác phẩm mới nào vậy nên đối với bộ phim mới này rất được mọi người mong đợi.

Lúc mới gia nhập làng giải trí, Trần Hiểu đi theo con đường nam chủ thần tượng và đoàn đội của anh cũng thiết lập hình tượng cho anh như vậy. Ở giai đoạn sau, vì có sự biến đổi cộng với tính cách hơi cẩu thả của mình, mọi người càng yêu thích hình ảnh Trần Hiểu là chính mình hơn.

Trong buổi livestream trước đó, anh ấy cũng xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm, không thêm bất kỳ bộ lọc làm đẹp nào, rất chân thực và tự nhiên, có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt của anh ấy thực sự rất ăn ảnh, kể cả khi không trang điểm.

Chỉ là bộ râu trên mặt anh có chút nặng nề, bản thân anh cũng tự công nhận rằng râu của mình có chút nặng nề, nếu không dùng kem nền thì rất khó che.

Nhưng khi livestream anh ấy không trang điểm hay tạo kiểu gì, trực tiếp để hiện ra bộ dạng chân thật nhất của mình, ngoài vẻ có chút mệt mỏi thì còn lại vẫn rất tốt. Người xem livestream hỏi cái gì anh cũng đều đáp lại, nhân viên bên cạnh thì liên tục nhắc nhở anh.

Trong thời gian cách ly, anh ấy chỉ đơn giản cho mình một kỳ nghỉ, không tập thể dục, cũng không chú ý đến ngoại hình của mình và sống khá buông thả.

Trần Hách

Còn về Trần Hách, chắc hẳn nhiều người đã biết rất rõ về anh, từ khi tham gia "Chung cư tình yêu", anh không có yêu cầu cao về hình ảnh của mình.

Nhân vật anh ấy đóng đa phần đều thiếu nghiêm túc, luôn làm những điều tự hủy đi hình ảnh của mình, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả.

Nếu không nhờ những tác phẩm khác của anh ấy và những màn trình diễn thông minh, dí dỏm của anh ấy trong các chương trình tạp kỹ, e rằng nhiều người sẽ hiểu lầm rất nhiều về anh ấy.

Trên thực tế, Trần Hách cũng là kiểu nghệ sĩ có thể nói là phái thực lực, và anh ấy không đặc biệt quan tâm đến ngoại hình của mình. Nếu mà thật sự quan tâm đến ngoại hình của mình, thì anh ấy cũng sẽ không để mình từ ốm đến lúc béo như vậy.

Hiện tại anh đã trở thành bố hai con nhỏ, đối với hình tượng của mình cũng vô cùng như những người bình thường, bình thường anh cũng mang nặng hình tượng minh tinh hay khí chất gì cả, đơn giản chỉ tận hưởng cuộc sống của một người bình thường.

Dù mối tình dài hơn chục năm giữa anh và vợ cũ đã kết thúc, nhưng anh và Trương Tử Huyên có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, cả hai có với nhau 2 cô con gái và một gia đình 4 người khá ngọt ngào.

Trần Hách luôn làm rất tốt vai trò làm bố của mình với con gái và chiều con bé đúng mực.

Suy cho cùng, người nổi tiếng cũng là người, họ cũng sẽ thể hiện những khía cạnh rất thực trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hào quang mỹ lệ chỉ xuất hiện lúc họ làm việc, không ai có thể đảm bảo rằng họ lúc nào cũng tinh tế.

Trên thực tế, được là chính mình trở thành dáng vẻ chân thật nhất không phải là chuyện gì tệ, ít nhất đối với những nét chân thật này thì mới thật sự khiến mọi người yêu thích hơn.