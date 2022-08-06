Màn biểu diễn của Lưu Đức Hoa tại The Voice of China bị chê 'treo đầu dê bán thịt chó'

Sao quốc tế 06/08/2022 23:27

Sự xuất hiện của "thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa trong The Voice of China đã khiến khán giả đi từ háo hức đến thất vọng và kết thúc là phẫn nộ vô cùng.

Trang Sina đưa tin, show truyền hình The Voice of China đã bắt đầu lên sóng tại đài Chiết Giang, tập đầu tiên đạt được mức rating 0,9%. Cũng trong tập đầu tiên, chương trình đã bị khán giả chỉ trích khi "lừa gạt" người xem bằng cách quảng cáo quá đà về sự xuất hiện của Lưu Đức Hoa.

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Lưu Đức Hoa được mong đợi sẽ xuất hiện tại The Voice of China - Ảnh: Internet

Cũng theo Sina, trước khi The Voice of China bắt đầu ghi hình, Lưu Đức Hoa đã được giới thiệu như là một cố vấn âm nhạc bên cạnh 4 vị huấn luyện viên chính của chương trình là Lương Tịnh Như, Lý Vinh Hạo, Lý Khắc Cần và Liêu Xương Vĩnh. Ban tổ chức thậm chí còn cho biết "thiên vương Hong Kong sẽ xuất hiện ở tập đầu và tập cuối, vì vậy công chúng cho rằng anh sẽ trực tiếp tham gia chương trình.

Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa chỉ xuất hiện ở tập 1 The Voice of China thông qua hình chiếu 3D. Điều này khiến không ít khán giả bị hụt hẫng và chỉ trích nhà sản xuất chương trình này là "treo đầu dê bán thịt chó". Cũng vì chỉ xuất hiện online, Lưu Đức Hoa đã không nhận cát-xê từ chương trình.

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Màn biểu diễn của Lưu Đức Hoa bị mắng là 'treo đầu dê bán thịt chó' - Ảnh: Internet

Trước đó, The Voice of China đã 10 lần mới Lưu Đức Hoa ngồi ghế nóng nhưng nam tài tử đều từ chối. "Thiên vương Hong Kong" chi hay, anh không có tự tin sẽ chỉ dạy được cho đàn em và sợ rằng sẽ quên lời, lạc nhịp khi lên sân khấu biểu diễn.

Theo QQ, dù đã hoạt động nhiều năm nhưng Lưu Đức Hoa vẫn sở hữ lượng fan đông đảo. Hồi tháng 7/2021, buổi trò chuyện với người hâm mộ của Lưu Đức Hoa nhân ngày kỷ niệm 40 năm sự nghiệp đã thu hút tới hơn 80 triệu người theo dõi. Hiện tại, nam tài tử đang ghi hình cho dự án Tiềm Hành ở Hong Kong.

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