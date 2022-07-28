Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin bà xã Lưu Đức Hoa - Chu Lệ Thiến đã đưa con gái đi chơi tại Disneyland.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin bà xã Lưu Đức Hoa - Chu Lệ Thiến đưa con gái đi chơi tại Disneyland. Chu Lệ Thiên và Lưu Hướng Huệ được 4 bảo mẫu và vệ sĩ tháp tùng. Chu Lệ Thiên mặc trang phục giản dị. Con gái 10 tuổi của Lưu Đức Hoa có chiều cao vượt trội, đứng ngang mẹ. Lưu Hướng Huệ được nhận xét có đôi mắt và đôi lông mày giống cha. Trong suốt buổi đi chơi, cô bé được 4 bảo mẫu và 1 vệ sĩ theo sát chăm sóc. Đây cũng là hình ảnh hiếm hoi về gia đình Lưu Đức Hoa mà truyền thông ghi lại được trong thời gian gần đây.

Nhiều người cho rằng Lưu Đức Hoa làm quá, song bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đây là chuyện cá nhân gia đình "thiên vương". Trước đó, vào năm 2018, tài tử cũng gây chú ý khi huy động lực lượng 3 bảo mẫu, 5 vệ sĩ cùng một vài trợ lý để đảm bảo an toàn cho con gái tại sân bay.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là nam diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Hong Kong. Anh là một trong Tứ Đại Thiên Vương của xứ Cảng thơm, bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh. Nhờ tài năng diễn xuất nổi bật trong nhiều phim ăn khách, Lưu Đức Hoa được mệnh danh là "Ảnh đế". Anh còn là một trong những nghệ sĩ thành công về lĩnh vực âm nhạc tại thị trường Hoa ngữ. Năm 2008, Lưu Đức Hoa kết hôn với Chu Lệ Thiến sau 24 năm hẹn hò bí mật. Vợ Lưu Đức Hoa xuất thân là thiên kim tiểu thư của gia đình bề thế ở Malaysia. Trong dòng tộc nhà họ Chu, nhiều người giàu có, điển hình là tỷ phú Chu Thiệu Tường, chồng nữ diễn viên Hồ Tịnh. Cả hai đăng ký kết hôn tại Clark County, Nevada, Mỹ. Ngày 9/5/2012, Chu Lệ Thiến sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Lưu Hướng Huệ. Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa là ẩn số. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mặt báo.

Lưu Đức Hoa tiết lộ kinh nghiệm đóng cảnh 'nóng' cùng loạt mỹ nhân Hồng Kông Lưu Đức Hoa có cơ hội đóng cặp cùng loạt mỹ nhân nổi tiếng nhất Hồng Kông thập niên 1990: Trần Ngọc Liên, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà… và không tránh khỏi những cảnh thân mật với họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-duc-hoa-gay-tranh-cai-khi-huy-dong-den-ca-4-bao-mau-dua-con-gai-di-choi-486446.html