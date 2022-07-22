Lưu Đức Hoa sở hữu gia tài kếch xù 34 nghìn tỷ nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến chị ruột nghèo khó?

Tài tử Lưu Đức Hoa được công chúng dành tình cảm đặc biệt bởi ngoài tài năng nghệ thuật thì ông còn có nhiều hoạt động từ thiện khác. Tuy nhiên, một người có tấm lòng cao cả như vậy lại vô cùng keo kiệt với chính chị ruột của mình.

Ở thời điểm hiện tại, Lưu Đức Hoa không còn là ngôi sao giữ vị trí "đỉnh lưu" nữa nhưng địa vị của ông trong giới giải trí vẫn không hề thay đổi. Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Đức Hoa là người đứng đầu của Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong (bao gồm cả Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh), độ nổi tiếng của ông vươn ra khắp châu Á. Nhờ vậy mà nam tài tử đã sở hữu gia tài lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Lưu Đức Hoa được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến cho Lưu Đức Hoa đạt đỉnh cao hiện tại còn vì tấm lòng cao cả của ông. Nam tài tử rất chăm chỉ hoạt động từ thiện, mỗi khi có thiên tai xảy ra, ông cũng đứng lên kêu gọi và hỗ trợ hết mình. Giàu có là vậy, lại còn là người hay giúp đỡ người khác nhưng Lưu Đức Hoa lại có thái độ hoàn toàn trái ngược khi đối xử với chị gái của mình.

Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó với tổng cộng 6 người con trong nhà, Lưu Đức Hoa đã phải ra ngoài kiếm tiền cho gia đình kể từ khi còn là một thiếu niên. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười khi ông được Nhậm Đạt Hoa để ý và có ý tưởng đào tạo thành một ngôi sao.

Tài năng ca hát của Lưu Đức Hoa cũng được chị cả của mình phát hiện và ủng hộ ông theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ ông rất nhiều. Sau đó, Lưu Đức Hoa đã vô cùng thành công và có một sự nghiệp rực rỡ và sở hữu gia tài kếch xù. Sau khi thành danh, Lưu Đức Hoa không hề quên đi sự giúp đỡ của chị gái mình nên đã gửi cho bà rất nhiều tiền. Dù cho chị gái thường xuyên đòi hỏi nhà, xe, tiền,... nhưng nam tài tử vẫn đáp ứng tất cả. Vì chị gái ham mê cờ bạc, Lưu Đức Hoa đành không quan tâm - Ảnh: Internet Dẫu vậy, sau này Lưu Đức Hoa đã phát hiện ra được rằng chị gái của ông là một người nghiện cờ bạc và nợ một số tiền rất lớn. Sau đó Lưu Đức Hoa đã giúp chị gái trả và khuyên bà hãy hoàn lương, nhưng vì chị gái mãi chứng nào tật nấy nên ông quyết bỏ mặc để bà tự lo lấy thân mình.

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