Lưu Đức Hoa tiết lộ kinh nghiệm đóng cảnh 'nóng' cùng loạt mỹ nhân Hồng Kông

Sao quốc tế 24/07/2022 20:30

Lưu Đức Hoa có cơ hội đóng cặp cùng loạt mỹ nhân nổi tiếng nhất Hồng Kông thập niên 1990: Trần Ngọc Liên, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà… và không tránh khỏi những cảnh thân mật với họ.

Theo HK01, suốt hơn 40 năm tham gia diễn xuất, Lưu Đức Hoa đã xuất hiện trong hơn 160 tác phẩm điện ảnh và hơn 20 bộ phim truyền hình ở nhiều thể loại khác nhau.

Đặc biệt, ngôi sao 61 tuổi có cơ hội đóng cặp cùng loạt mỹ nhân nổi tiếng nhất Hồng Kông thập niên 1990: Trần Ngọc Liên, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà… và không tránh khỏi những cảnh thân mật với họ.

Lưu Đức Hoa tiết lộ kinh nghiệm đóng cảnh 'nóng' cùng loạt mỹ nhân Hồng Kông - Ảnh 1
Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Ôn Bích Hà, Trương Mạn Ngọc đều là 'người tình màn ảnh' của Lưu Đức Hoa - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, “thiên vương” xứ Cảng thơm cho biết những phân cảnh nóng bỏng, tiếp xúc thân mật với bạn diễn khác giới có thể gây khó xử trên phim trường. Nam diễn viên thừa nhận trong quá trình quay phim, đôi khi bản thân quá nhập tâm vào nhân vật, bối cảnh từ đó khó tránh khỏi việc cơ thể có phản ứng không mong muốn. Chính vì thế, sao phim Thần bài thường trao đổi trước với đồng nghiệp khác giới để họ không cảm thấy khó chịu, ngại ngùng khi cùng diễn xuất trước ống kính. 

Lưu Đức Hoa tiết lộ kinh nghiệm đóng cảnh 'nóng' cùng loạt mỹ nhân Hồng Kông - Ảnh 2
Lưu Đức Hoa có phân cảnh thân mật với Trương Mạn Ngọc trong Vượng giác ca môn - Ảnh: Internet

Nhớ lại cảnh thân mật với Trương Mạn Ngọc trong Vượng giác ca môn, Lưu Đức Hoa kể mình chỉ được quấn một chiếc khăn ở bên dưới trong khi minh tinh họ Trương mặc bộ đồ mỏng manh không có gì bảo hộ.

Theo kịch bản, tài tử 6X phải cởi bỏ trang phục của bạn diễn, như thể họ sắp bước vào một cuộc ân ái nồng nhiệt. Cảnh quay đòi hỏi bộ đôi phải tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác. Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Trương Mạn Ngọc và cho biết cô thực sự là một diễn viên đầy sức hút.

Lưu Đức Hoa tiết lộ kinh nghiệm đóng cảnh 'nóng' cùng loạt mỹ nhân Hồng Kông - Ảnh 3

Lưu Đức Hoa không còn là cái tên xa lạ với công chúng châu Á. Sinh năm 1961, ngôi sao Hồng Kông là tên tuổi quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ Cảng thơm khi vừa gặt hái được thành công vang dội ở lĩnh vực âm nhạc, vừa có sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa. Lưu Đức Hoa là một trong “tứ đại thiên vương” Hồng Kông cùng với Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Về đời tư, Lưu Đức Hoa gắn bó với Chu Lệ Thiên từ thập niên 1980. Họ kết hôn hồi 2008 và có một con gái. Vợ chồng tài tử có cuộc sống cực kỳ kín tiếng, hiếm khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông.

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