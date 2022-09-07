Nam thần tượng từng tham gia Sáng Tạo Doanh công khai yêu đương đồng giới

Lưu Thông - cựu thí sinh của Sáng Tạo Doanh 4 vừa qua đã công khai mối quan hệ tình cảm với người yêu đồng giới.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, trong buổi livestream gần đây của mình, hot douyin Trần Luật đã cùng ăn mừng sinh nhật với các fan và đồng thời công khai hẹn hò với ca sĩ thần tượng Lưu Thông (cựu thí sinh Sáng Tạo Doanh 4).

Hot douyin Trần Luật công khai hẹn hò với ca sĩ thần tượng Lưu Thông - Ảnh: Internet

Trong suốt buổi livestream, cặp đôi đã có nhiều hành động thân mật như khoác vai, hôn má,... Ngay sau đó, từ khóa "Lưu Thông come out" đã ngay lập tức chiếm vị trí hàng đầu trên Weibo Hot Search trong suốt nhiều giờ liền.

Lưu Thông và Trần Luật sau đó nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng, đặc biệt khi Lưu Thông còn là một ca sĩ. Bên cạnh đó cũng có không ít người bày tỏ sự lo lắng dành cho nam thần tượng họ Lưu vì lo lắng anh sẽ bị cấm sóng hoặc chèn ép vì đề tài "đồng tính" khá nhạy cảm trong làng giải trí trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ nam không dám trang điểm khi lên hình, ngay cả các bộ phim đam mỹ chuyển thể cũng bị cấm đoán không thương tiếc.

Ngoài những lời chúc phúc, có một người tự nhận là fan lâu năm của Lưu Thông đã lên tiếng tố cáo anh chỉ là đang "giả vờ gay" để thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, Trần Luật sau đó đó đã lên tiếng thanh minh và bảo vệ người yêu mình.

Trần Luật khẳng định Lưu Thông và mình thật sự có tình cảm với nhau - Ảnh: Internet

"Tôi livestream chỉ để chúc mừng sinh nhật bản thân chứ không hề có ý định công khai với thế giới. Tôi không nghĩ sẽ gây ra tranh cãi lớn đến như vậy.

Yêu chỉ có một phương hướng là hướng đến trái tim, chúng tôi đã gặp gỡ được một thời gian, anh ấy là người thế nào không ai rõ hơn tôi cả. Cuối cùng, tôi không mong chuyện của chúng tôi bị quan tâm quá mức hay bị những người khác công kích. Cảm ơn mọi người." - Trần Luật cho hay. Ngay sau đó thì Lưu Thông cũng đã chia sẻ lại bài viết này.

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm Để có được thành công như hiện tại của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã phải đầu tư hết tâm sức vào việc học lồng tiếng, thậm chí là ghi âm đến tận nửa đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-tuong-tung-tham-gia-sang-tao-doanh-cong-khai-yeu-duong-dong-gioi-500198.html