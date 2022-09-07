Vụng Trộm Không Thể Dấu đã khai máy với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ ( Triệu Lộ Tư đảm nhận) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn đảm nhận) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực…

Thời gian gần đây, khi bộ phim càng nhận nhiều sự chú ý thì hình ảnh Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ sinh bàn tán. Điểm đặc biệt trong tạo hình lần này của Triệu Lộ Tư chính là hơi hướng đậm chất thanh xuân học đường, trải dài từ khi còn học sinh đến nữ sinh viên đại học.

"Tang Trĩ" học sinh. Nguồn Weibo

Cư dân mạng dù là fan hay antifan của Triệu Lộ Tư, cũng đều thấy rằng tạo hình này hết sức dễ thương và khen ngợi hết lời, cho rằng Triệu Lộ Tư góc nào cũng đẹp, tóc nào cũng để được.



Tang Trĩ khi đã là nữ sinh. Nguồn

Theo nguyên tác nhân vật Tang Trĩ xuất thân trong gia đình khá giả thuộc tầng lớp trung lưu, đồng thời là con gái cưng trong gia đình, cho nên giá trị trang phục của Triệu Lộ Tư cũng trải dài theo từ mức giá trung bình đến các mặc hàng cao cấp. Theo blogger đưa tin, để hóa thân vào nhân vật Triệu Lộ Tư đã tham khảo ý kiến để đưa ra những thay đổi trang phục phù hợp với nhân vật theo từng giai đoạn phát triển phim.

Nguồn: @FashionDash

Nguồn: @FashionDash

Nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng có thể thấy được hình ảnh của một nữ sinh trung học. Thậm chí, nhìn từ phía sau, bóng dáng nhỏ bé và dáng chạy đáng yêu càng khiến người ta liên tưởng đến một cô bé tiểu học nào đó.

Nguồn: @FashionDash

Nguồn: @FashionDash

Chiếc váy phồng màu vàng nhạt tôn lên nước da trắng ngần như da em bé, kiểu tóc baby càng thêm phù hợp với cô nàng và hiển nhiên càng hack tuổi dù vốn Triệu Lộ Tư đã trông khá trẻ con so với tuổi thật của mình.

Nguồn: @FashionDash

Vụng trộm không thể giấu bao gồm 24 tập, dự kiến ghi hình trong vòng 3 tháng. Phim do Công ty Wajijiwa và Kỳ Thước Ảnh Nghiệp đồng sản xuất, hứa hẹn sớm ngày ra mắt khán giả.