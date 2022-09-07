Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của "Tang Trĩ" - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được

Sao quốc tế 07/09/2022 10:36

Thời gian gần đây bộ phim phim chuyển thể “Vụng trộm không thế dấu” của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Tạo hình của Tang Trĩ - Triệu Lộ Tư liên tục bị "người qua đường" chụp lại, đồng thời giá trị trang phục của Triệu Lộ Tư cũng được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư đảm nhận) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn đảm nhận) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực…

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 1

Vụng Trộm Không Thể Dấu đã khai máy với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn

Nguồn Weibo

Thời gian gần đây, khi bộ phim càng nhận nhiều sự chú ý thì hình ảnh Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ sinh bàn tán. Điểm đặc biệt trong tạo hình lần này của Triệu Lộ Tư chính là hơi hướng đậm chất thanh xuân học đường, trải dài từ khi còn học sinh đến nữ sinh viên đại học.

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 2
"Tang Trĩ" học sinh. Nguồn Weibo

Cư dân mạng dù là fan hay antifan của Triệu Lộ Tư, cũng đều thấy rằng tạo hình này hết sức dễ thương và khen ngợi hết lời, cho rằng Triệu Lộ Tư góc nào cũng đẹp, tóc nào cũng để được.

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 3
Tang Trĩ khi đã là nữ sinh. Nguồn 

Theo nguyên tác nhân vật Tang Trĩ xuất thân trong gia đình khá giả thuộc tầng lớp trung lưu, đồng thời là con gái cưng trong gia đình, cho nên giá trị trang phục của Triệu Lộ Tư cũng trải dài theo từ mức giá trung bình đến các mặc hàng cao cấp. Theo blogger đưa tin, để hóa thân vào nhân vật Triệu Lộ Tư đã tham khảo ý kiến để đưa ra những thay đổi trang phục phù hợp với nhân vật theo từng giai đoạn phát triển phim.

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 4
Nguồn: @FashionDash
Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 5
Nguồn: @FashionDash

Nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng có thể thấy được hình ảnh của một nữ sinh trung học. Thậm chí, nhìn từ phía sau, bóng dáng nhỏ bé và dáng chạy đáng yêu càng khiến người ta liên tưởng đến một cô bé tiểu học nào đó. 

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 6
Nguồn: @FashionDash
Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 7
Nguồn: @FashionDash

Chiếc váy phồng màu vàng nhạt tôn lên nước da trắng ngần như da em bé, kiểu tóc baby càng thêm phù hợp với cô nàng và hiển nhiên càng hack tuổi dù vốn Triệu Lộ Tư đã trông khá trẻ con so với tuổi thật của mình.

Bóc giá thời trang nữ sinh vạn người mê của 'Tang Trĩ' - Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Dấu, đến anti fan cũng chẳng thể nào chê được - Ảnh 8
Nguồn: @FashionDash

Vụng trộm không thể giấu bao gồm 24 tập, dự kiến ghi hình trong vòng 3 tháng. Phim do Công ty Wajijiwa và Kỳ Thước Ảnh Nghiệp đồng sản xuất, hứa hẹn sớm ngày ra mắt khán giả.

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