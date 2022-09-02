Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn”

Sao quốc tế 02/09/2022 09:16

Hôm qua, đoàn phim “Tinh Hán Xán Lạn” tổ chức tiệc mừng công ở Bắc Kinh với sự tham gia của toàn thể diễn viên trong đoàn phim. Trước đó, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều có tin điều sẽ đến tham dự buổi tiệc khiến người hâm mộ càng nôn nóng.

Theo CCTV nhận định “Tinh Hán Xán Lạn Nguyệt Thăng Thương Hải” là một bộ phim ăn khách trong mùa hè 2022 với điểm douban 7.6. Trong quá trình tuyên truyền phim, Ngô LỗiTriệu Lộ Tư luôn tự mình tham gia hoạt động online giao lưu, làm rất nhiều người xem có cảm giác hai người có tương tác với nhau rất tốt. Do đó tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” giống như một đại kết thúc đoàn viên mỹ mãn của đoàn làm phim dành cho người hâm mộ.

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn kết thúc đại đoàn viên (ảnh: VNFANGE)

Khởi chiếu từ ngày 5/7, ban đầu khán giả không mấy mặn mà với “Tinh Hán Xán Lạn” nhưng lại không kịp "quay xe" ngay từ những tập đầu tiên. Diễn xuất trọn vẹn của dàn diễn viên từ chính đến phụ và đáng chú ý nhất chính là phản ứng hóa học bùng nổ giữa nam nữ chính.

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 2
Đại gia đình Tinh Hán Xán Lạn đã có mặt đầy đủ. Nguồn ảnh: Weibo
Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 3
Nguồn ảnh: Weibo

Sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn là nằm ngoài dự đoán của mọi người, phim không chỉ “bạo” về  khoản ăn khách mà còn là bước chuyển mình hoàn hảo cho đôi diễn viên chính.

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 4
Đạo diễn Phí Chấn Tường và cặp đôi Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi Nguồn ảnh: Weibo
Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 5
Nguồn ảnh: Weibo

Trước Tin Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi đã có danh tiếng ở làng phim Hoa Ngữ nhưng anh lại gặp trở ngại lớn là cái mác “sao nhí” đeo trên mình nhiều năm. Do đó Ngô Lỗi cần một tác phẩm bức phá hoàn toàn, Tinh Hán Xán Lạn đã giúp anh làm được điều đó, khi hình ảnh trưởng thành của anh trong phim qua từng tập càng nổi bật, diễn xuất của anh được khán giả công nhận.

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 6
Nguồn ảnh: Weibo

So với Ngô Lỗi, thì Tình Hán Xán Lạn là là tác phẩm nổi bật của Triệu Lô Tư giúp cô chuyển mình từ webdrama sang phim truyền hình, đồng thời cũng “tẩy” những biệt danh như “cọ hậu”, “nữ hoàng webdrama”. Sau Tinh Hán, Triệu Lộ Tư bứt phá bước vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu của lứa 95.

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 7
Nguồn ảnh: Weibo
 

Hiện tại cặp đôi "Ngô Lộ khả đào" đang hút về lượng fan OTP siêu khủng, ai ai cũng hy vọng họ sớm sẽ tái hợp trong tác phẩm phim ảnh mới. Trong tiệc mừng công, khán giả rất mong được nhìn thấy khung hình chung của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Trước đó, trong một sự kiện lớn của thương hiệu BVLGARI dù chỉ lướt qua nhau, cặp đôi diễn viên cũng khiến fan hâm mộ "rụng rời".

Hình ảnh vui nhộn và nhí nhảnh của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong tiệc mừng công của “Tinh Hán Xán Lạn” - Ảnh 8
Nguồn ảnh: Weibo

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh Hán Xán Lạn Sao Hoa Ngữ Cbiz

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