Thành Tích Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bị tố gian lận, liệu phim có hay như lời đồn?

Hai bộ phim hot nhất hiện nay là Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn đang gây tranh cãi vì tin đồn khai khống thành tích.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn chắc hẳn đang là hai bộ phim có sức hấp dẫn với khán giả nhất màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè 2022. Hai bộ phim không chỉ tạo thành một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội mà thực tích cũng được đánh giá là không hề tệ.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy không quá khó để 2 cái tên trên thống trị trên BXH với lượng người xem đạt mức cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, mới đây theo một số nguồn tin từ blogger nổi tiếng số liệu thông kê trên BXH là hoàn toàn vô lý và cho rằng 2 bộ phim trên đã khai khống.

Cụ thể, theo tổng kết tuần 33/2022, chỉ số thịnh vượng của Thương Lan Quyết đạt 2.422, xuất sắc xếp thứ 1, trong khi đó Tinh Hán Xán Lạn đạt 2.248,, giữ vị trí thứ 2. Tuy nhiên sau khi cư dân mạng tổng hợp các dữ liệu hàng ngày thì nhận thấy chỉ số của Thương Lan Quyết không vượt được quá 2.4.

Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Datawin sau đó cũng đã đưa ra giải thích cho vấn đề này. Bên này cho biết việc này có thể liên quan đến các chủ đề đột phá bùng nổ gần đây trong nội dung của Thương Lan Quyết, thuật toán của bảng xếp hạng hàng tuần và xếp hạng hàng ngày có phần khác nhau.

Ngay sau khi tin đồn bùng nổ, cộng đồng mạng ngay lập tức chia làm hai nguồn ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn đều đang là hai bộ phim hot nhất nhì hiện nay, việc có số lượng người xem cao là chuyện dễ hiểu. Số còn lại thì cho rằng việc cả 2 dự án trên khai gian là thiếu sự tôn trọng với người xem lẫn những đối thủ cạnh tranh xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-tich-tinh-han-xan-lan-va-thuong-lan-quyet-bi-to-gian-lan-lieu-phim-co-hay-nhu-loi-don-496218.html